Murió otra víctima del incendio en Flores del Recreo en Barranquilla

La quinta víctima del incendio que se registró en el conjunto residencial Flores del Recreo en Barranquilla el pasado 20 de julio fue identificada como Lina María Zuluaga Henao, de 45 años. En la mañana del lunes 11 de agosto confirmaron la muerte de la mujer que permanecía hospitalizada en la Clínica San Martín.

La emergencia se registró tras una explosión en la subestación eléctrica del parqueadero del conjunto, causas que aún están siendo investigadas. La mujer sufrió graves quemaduras en varias partes del cuerpo que le causaron la muerte 22 días después del incendio, según el informe médico.

Las primeras víctimas confirmadas fueron Jhonny de Jesús Espitia Jiménez y Giovanna Rodríguez Plazas, de 63 años, quienes murieron por inhalación de humo el mismo día de la emergencia. Wilson Mandón Castro, de 60 años, murió tras caer al vacío mientras intentaba salir por una ventana colgado a unas sábanas atadas. Y la cuarta víctima mortal fue confirmada el 28 de julio, identificada como Kira Margarita Molina Romero, de 55 años, estuvo diez días hospitalizada con quemaduras de segundo grado.

El hecho dejó más de 500 personas evacuadas y más de 60 heridos, principalmente por inhalación de humo y gases tóxicos. Según explicó en su momento el secretario de salud, Carlos Cervantes, el humo se adhiere al parénquima pulmonar y puede provocar dificultad respiratoria incluso horas después del suceso.

Por el momento, las torres impactadas por el fuego siguen deshabitadas por recomendación de las autoridades. Las torres A y B fueron las más afectadas por el fuego y podrían tardarse en rehabilitarlas hasta 5 meses. Mientras que las torres C y D sufrieron daños menores por lo que podrían ser entregadas prontamente.

Las autoridades deberán realizar estudios estructurales y la reconstrucción de la acometida eléctrica destruida por las llamas para que sus habitantes puedan volver a sus hogares.