Presentan cargos al exsecretario de Cultura de Cali por presunto abuso sexual

Brayan Hurtado fue nombrado secretario de Cultura de Cali en enero de 2023 y estuvo en el cargo hasta diciembre de ese año, cuando se conoció la denuncia. Foto: Alcaldía de Cali

La Procuraduría General de la Nación le formuló cargos al exsecretario de Cultura de Cali, Brayan Stiven Hurtado, por el presunto abuso sexual a una contratista, en una finca donde se celebraba un cumpleaños en Calima-El Darién, Valle del Cauca, en septiembre de 2023.

Según la Primera Delegada para la Vigilancia, el exfuncionario, en calidad de servidor público, habría agredido “o violentado sexualmente a su víctima, con lo que omitió su deber de cumplir con los fines esenciales y compromisos adquiridos intencionalmente por el Estado colombiano”.

Añadió que pese a que la conducta ocurrió fuera del horario laboral y en un sitio diferente a la alcaldía, “es claro para el despacho que los servidores públicos entre tanto no sean separados temporal o definitivamente de sus cargos, no se desprenden de su investidura, la cual debe ser honrada en todo momento y lugar”.

La Procuraduría calificó la conducta como una falta grave cometida a título de dolo. Según la víctima, el entonces secretario de Cultura la habría tocado sin su aprobación, dado que ella estaba en estado de embriaguez.

La denuncia se conoció el 17 de diciembre de 2023, pero el hecho ocurrió el 17 de septiembre. “Brayan Hurtado tocó mis partes íntimas de manera reiterada, sin mi aprobación, aprovechando mi estado de embriaguez, situación que fue evidenciada por otras personas que se encontraban en el lugar”, dijo la mujer en su momento.

También añadió que luego de “múltiples acosos y pese a mis intentos de retirarme del lugar con ocasión de la incomodidad que me estaba causando con su actuar, de manera agresiva impidió que me fuera de la finca”.

La víctima señaló que el presunto abuso se produjo cuando ella estaba recogiendo sus pertenencias en una habitación.