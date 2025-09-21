Murió Sebastián Guzmán, rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2023

Sebastián Guzmán Gallego fundo, en 1994, el Carnaval del Suroccidente, una de las celebraciones más populares y concurridas de Barranquilla. Foto: Carnaval de Barranquilla

Este domingo 21 de septiembre, los organizadores del Carnaval de Barranquilla anunciaron la muerte de Sebastián Guzmán Gallego, quien fue el rey Momo de las festividades en 2023. El hacedor estaba desde el pasado miércoles 17 de septiembre en una unidad de cuidados intensivos.

El hombre de 67 años, que creó en 1994, creó el Carnaval del Suroccidente y es recordado por luchar por la preservación de la fiesta patrimonial, fue un reconocido gestor cultural en el barrio El Pueblo, donde también lideró proyectos para promover la cultura entre los niños.

“Su liderazgo trascendió la fiesta al ser impulsor de un trabajo los 365 días del año en pro de la cultura, principalmente en el barrio El Pueblo, desde donde lideraba proyectos sociales y actividades comunitarias con la alegría y optimismo que lo caracterizaban”, indicó el Carnaval S.A.

Tras conocerse el fallecimiento, Adolfo Maury, rey Momo 2026, lamentó la muerte de Guzmán y señaló a El Heraldo que “para el Carnaval es muy significativa, por todo lo que Sebas le aportó a esta fiesta. Son tantas cosas que mis palabras no alcanzan a describir lo que siento en este momento. Solo gratitud, agradecimiento y la tristeza de no poder compartir tantos planes que habíamos organizado. Sebas, ni siquiera en el cielo vamos a dejar de recordarte, la danza del Congo Grande nunca te olvidará”.

Por su parte, Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla, del que Guzmán también era miembro del equipo de operaciones y apoyo logístico, señaló: “Este es un duro golpe para nuestra cultura. Sebastián deja un vacío irremplazable y una huella imborrable en nuestro Carnaval. Recordaremos siempre su entrega, su amabilidad y su respeto por las tradiciones. Una de sus misiones fue trabajar para seguir haciendo grande nuestra fiesta. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amigos y a todos los carnavaleros que hoy lamentan su partida”.

La muerte de Guzmán se dio un día después de la del investigador y gestor cultural Carlos Sojo, quien estudió por más de cuatro décadas a la defensa y el estudio de las tradiciones del Carnaval de Barranquilla.

Sojo presentó una obstrucción intestinal, luego de someterse a una cirugía por una hernia. Su muerte se dio de manera repentina, en la madrugada del pasado viernes 19 de septiembre.