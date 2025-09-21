CAR sorprende actividades ilegales de relleno con escombros en Chía y Zipaquirá

Materiales como fragmentos de concreto, ladrillo, madera y residuos de PVC, entre otros, estaban siendo utilizados para el relleno de los terrenos. Foto: CAR

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva con suspensión inmediata de actividades en un predio ubicado en la vereda Cerca de Piedra de Chía y otro en el sector Alto del Águila del municipio de Zipaquirá.

La razón, indicaron, fue el uso de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) como concreto, ladrillo, madera y residuos de PVC, entre otros, para el relleno y la nivelación de terrenos.

Sin embargo, estas actividades ilegales tenía consecuencias. En el caso de Chía, generaba un escenario de riesgo de deslizamiento, mientras que en Zipaquirá, contaminaba una quebrada.

“En Chía, el relleno se estaría realizando en una zona de ladera, bordeando una vía pública. Por otra parte, en Zipaquirá, la disposición del material se estaría realizando en la ronda de una fuente hídrica innominada, lo que puede ocasionar la alteración de las características físicas y químicas de la quebrada debido a la contaminación por arrastre de sedimentos”, informó Bryan Martínez González, director de la CAR Sabana Centro.

De esta manera, las medidas tienen por objetivo suspender la actividad que además tendrá un agravante dentro del proceso por incumplimiento de la norma, dado que su desarrollo afecta las condiciones del suelo y podría generar procesos de degradación del recurso, como la erosión y la compactación.

