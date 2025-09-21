Bebé murió asfixiada comer un dulce en paseo familiar en Taganga, Santa Marta

Resume e infórmame rápido

Una tragedia se registró este fin de semana en el sector de Taganga, en Santa Marta, donde una niña de dos años se asfixió mientras se comía una goma de dulce. Las autoridades señalaron que el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal.

Primeras versiones indican que la familia se encontraba en el sector de Playa Grande, cerca al mar, cuando la menor de edad comenzó a tener problemas respiratorios, por lo que personal turístico y otras personas en el lugar intentaron ayudar a la bebé sin tener mayor éxito.

“El bebé alcanzó a vomitar en dos oportunidades y de inmediato fue subido a una lancha con sus familiares, siendo trasladado con urgencia hasta el centro de salud del corregimiento de Taganga. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los galenos de turno por mantenerla con vida, murió”, indicaron a El Heraldo autoridades de la zona.

Ante lo ocurrido, una comisión del Laboratorio Móvil de Criminalística de la (Sijín) de la Policía Metropolitana de Santa Marta hizo el levantamiento y trasladó el cuerpo de la bebé a Medicina Legal que tendrá que determinar la causa de la muerte.

A la par, la Policía de Infancia y Adolescencia, en compañía de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) indicaron que iniciaron el acompañamiento a los padres, así como las investigaciones para determinar si hubo algún tipo de negligencia en el caso.

De la familia se conoce que es de Quindío y había viajado de vacaciones a las playas del Caribe.

Un hecho similar se registró hace dos años en el barrio Villa Alejandría de Santa Marta, donde una niña de un año se ahogó con una goma, mientras su madre había salido momentáneamente de la vivienda a hacer compras.