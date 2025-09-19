Giro en el caso del asesinato del empresario Jorge Uribe: capturaron a su hermano

Jorge Hernando Uribe desapareció el domingo 6 de abril en el barrio Santa Mónica, en el norte de Cali, y encontrado calcinado días después. Foto: Cortesía

En un giro inesperado en el caso del asesinato del empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano, en Cali, las autoridades capturaron a su hermano, el comunicador Juan Carlos Uribe, quien es acusado de haber sido el determinador del crimen.

El caso de Jorge Uribe, de 74 años, trascendió en abril de este año, luego de que las autoridades registraron su desaparición, tras salir de un restaurante en el barrio Santa Mónica, en el norte de Cali, donde vivía su hermano, al que visitaba por esos días porque estaba enfermo.

En su búsqueda, la gobernación ofreció una recompensa, pero 10 días después de la desaparición, las autoridades confirmaron que su cuerpo fue encontrado calcinado dentro de un vehículo Volkswagen gris, modelo 2017, en un corregimiento al suroriente de Cali.

Sobre la captura de Juan Carlos Uribe se conoce que fue, en la tarde del pasado jueves 18 de septiembre, en la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero de Cali, donde trabaja como jefe de Relaciones Públicas y Protocolo.

La Fiscalía ordenó su captura como sospechoso de la desaparición y el asesinato de Jorge Hernando. Además, se conoció que otra persona vinculada al proceso también fue capturada esta semana.

Previamente, por este mismo caso, ya había sido retenido Brayan Eduardo Garcés Peláez, a quien se le acusa de ser el autor material del crimen, por lo que le imputaron los delitos de desaparición forzada y homicidio.

Jorge Hernando Uribe fue contralor delegado en el Valle del Cauca y, en los últimos años, se dedicaba a la organización de eventos, como matrimonios y bautizos. Alternaba su tiempo entre Cali, Buga, así como recurrentemente viajaba para visitar a sus familiares. Además, era reconocido en la región como un exitoso empresario.