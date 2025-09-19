En video quedó registrado ataque de un hombre con cuchillo a su pareja en Riohacha

Las autoridades buscan al responsable de las agresiones contra Idaida Coromoto. Foto: EFE - Gustavo Amador

Con base en los videos de una cámara de seguridad y que fueron difundidos en redes sociales, las autoridades buscan al sujeto que el pasado martes 16 de septiembre apuñaló con un cuchillo a su pareja en un billar de Riohacha, en La Guajira.

En las imágenes se ve como la pareja sostiene una discusión. Luego de unos minutos, el sujeto le quita el celular a la mujer, coge un cuchillo de la barra del lugar y amenaza a la mujer, que intenta detenerlo.

Aunque posteriormente suelta el cuchillo y abraza a la mujer, en una rápida acción lo vuelve a tomar y termina hiriéndola en varias ocasiones, mientras ella intenta quitarle el cuchillo y alejarlo para que no la siga lesionando.

Poco después, al tenerla en el suelo, el sujeto deja a un lado el cuchillo y toma del mismo estante su bolso para huir del lugar.

De acuerdo con la Policía de La Guajira, el hecho se registró dentro del billar Élite, en la calle 15 con carrera 22, sobre las 6:30 p.m. del pasado martes. La víctima fue Idaida Coromoto, quien indicó a las autoridades que la herida se presentó luego de una riña con su pareja sentimental.

La mujer sufrió una herida a la altura en el abdomen, por lo que fue remitida al hospital Nuestra Señora de los Remedios, donde fue valorada por el personal médico, que indicó a las autoridades que la mujer no registra lesiones de gravedad.

Pese a ello, se adelantan las pesquisas para dar con el paradero del sujeto, que sería acusado por los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Líderes de la región han pedido acciones a las autoridades ante el aumento de casos de violencias de género contra la mujer, así como celeridad en la justicia ante hechos como estos que están plenamente identificados los responsables.