Niña de tres años fue asesinada en ataque armado en una panadería de Polonuevo, Atlántico

Imagen de referencia. El segundo asesinato se registró en el barrio Pereque, el pasado lunes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gran consternación hay en el municipio de Polonuevo, en Atlántico, ante dos ataques armados que se registraron en menos de 24 horas y que dejaron entre sus víctimas a una niña de tres años, Celeste Valentina Osorio, que recibió un disparo en su cabeza.

Lea: Incendio completa más de 70 horas en reserva de Santander; piden apoyo aéreo

El hecho se registró en el barrio Centro, sobre la carrera 3 con calle 8. Según la Policía del Atlántico, sobre las 9:40 p.m. del pasado domingo 19 de julio, un sujeto que se movilizaba en una motocicleta llegó hasta la panadería Santander, y por una ventana disparó en reiteradas ocasiones contra las personas que estaban en el lugar.

Del ataque resultó herida una niña de dos años, que recibió un disparo en la cabeza. Ante la gravedad de las heridas, los familiares la trasladaron a la Clínica Reina Catalina de Baranoa, a la que llegó sin signos vitales.

Las autoridades señalaron que, una vez se conoció el caso, se desplegó un plan candado para dar con el paradero de los responsables, mientras que la Sijín asumió las investigaciones del crimen. Aunque no hay certezas de las motivaciones del ataque armado, se investigan extorsiones de las que estaría siendo víctima la madre de la niña y propietaria de la panadería.

Le puede interesar: Tensión en Cartagena: Alcaldía aplaza audiencia por el control del agua

Junto al caso de la niña, se registró otro asesinato en el municipio. En la tarde del pasado lunes 20 de julio se registró un ataque sicarial en el barrio Pereque, en el que murió Estiwar Andrés de la Cruz Orellano. Según testigos, sujetos en motocicleta abordaron a la víctima en vía pública y le dispararon en reiteradas ocasiones, antes de huir.

Ante lo ocurrido, Óscar Javier Avilez Oliva, alcalde de Polonuevo, rechazó el crimen y convocó a un consejo extraordinario de seguridad. “No hay palabras que alivien el inmenso dolor que hoy embarga a su familia y a toda la comunidad. Ningún acto criminal puede justificar que una niña pierda la vida de esta manera. Este hecho nos enluta y nos duele como pueblo”.

Adicionalmente, resaltó que en lo que va corrido del año se han registrado once asesinatos en el municipio e hizo un llamado a las autoridades a reforzar la presencia de las autoridades, dado que, a pesar de que tienen alrededor de 21.000 habitantes, solo tienen “un solo cuadrante, es decir, una moto con dos uniformados”.

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, calificó el crimen como cruel y cobarde, y anunció una recompensa de COP 20 millones por información de los responsables del ataque. “Quien sea capaz de quitarle la vida a un niño deberá responder ante la justicia sin consideración alguna”, añadió.