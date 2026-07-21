Incendio completa más de 70 horas en reserva de Santander; piden apoyo aéreo

El incendio se registra en un sector conocido como El Buque. Foto: Captura de pantalla

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Un grave incendio forestal se registra desde el pasado viernes 17 de julio en una reserva natural, donde generalmente anidan guacamayas, en el municipio de El Peñón, en Santander. Ante la incapacidad para controlar las llamas, las autoridades departamentales pidieron apoyo helicoportado para enfrentar los focos.

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El incendio fue alertado por las comunidades aledañas que reportaron la presencia de una gran humareda que salía del cerro. Según indicó Eduar Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, la conflagración se dio “en una zona de alta montaña. Viene siendo atendido por las comunidades, personal de bomberos de Landázuri y Vélez”.

El problema es que las llamas se encuentran en una zona de difícil acceso, por lo que no se ha controlado su avance, al punto que, según el alcalde de EL Peñón, Ferney Santamaría, se han visto afectadas 50 hectáreas de selva virgen.

Habitantes de la zona han mostrado su preocupación debido a que la zona es un santuario en el que anidan guacamayas. Adicionalmente, temen que las llamas lleguen a corregimientos cercanos como Panamá, Buena Esperanza, Porterito y La Victoria, donde ya se registran afectaciones por el humo.

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Sánchez añadió que la emergencia superó la capacidad de reacción departamental, por lo que solicitaron a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) el apoyo helicoportado para enfrentar los focos del incendio.

“La situación se presenta en medio de un panorama de creciente riesgo en el departamento, donde también se han reportado incendios forestales en los municipios de Charta, Matanza y Piedecuesta, como consecuencia de las altas temperaturas y la disminución de las lluvias”, añadió Sánchez.

Finalmente, el funcionario recordó a los alcaldes de Santander la necesidad de activar sus planes de prevención, mientras que a la comunidad le hizo un llamado para evitar las quemas, reportar cualquier conato de incendio y acatar las recomendaciones de los cuerpos de socorro para evitar mayores afectaciones ante nuevas conflagraciones.

Desde la alcaldía de El Peñón se pidió a la comunidad mantener puertas y ventanas cerradas; evitar actividad física al aire libre; proteger a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas, así como usar tapabocas al salir a la calle.