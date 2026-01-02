Niña de tres años resultó herida por bala perdida en la noche de Año Nuevo

Imagen de referencia. La niña tuvo heridas en el brazo izquierdo.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el hospital de Santo Tomás, en Atlántico, permanece una niña de tres años que poco antes de que se terminara el año resultó herida por una bala perdida, mientras veía los fuegos artificiales con su familia desde la terraza de su casa.

Lea: Incendio en barrio El Pondaje de Cali consumió varias viviendas

El hecho se registró en el barrio La Granada. La familia señaló a las autoridades que mientras veían la pólvora, la niña comenzó a llorar. Al prestarle atención, se dieron cuenta de que estaba herida, por lo que los padres la trasladaron al centro asistencial del municipio, al que ingresó con heridas en el brazo izquierdo.

“De acuerdo con el reporte inicial, la menor se encuentra estable, a la espera de la realización de estudios médicos para determinar el tratamiento a seguir”, señaló en un primer momento la Policía del Atlántico.

Le puede interesar: Hallaron muerta a mujer trans reportada como desaparecida en La Ceja, Antioquia

Más tarde se conoció que en la tarde de este jueves primero de enero, la niña tuvo que ser remitida, con intermediación de la Personería de Barranquilla, a la sede Pediátrica de la ESE Universitaria del Atlántico, UNA, antes Hospital Niño Jesús, debido a que requiere una serie de procedimientos por las afectaciones del disparo.

Sumado a esto, las autoridades indicaron que realizan las labores investigativas correspondientes para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para sí determinar las responsabilidades en el caso.

De igual forma, la Policía del Atlántico hizo un llamado a la ciudadanía a hacer un uso responsable de las armas de fuego, así como pidieron a los habitantes del barrio a dar cualquier información que permita esclarecer el caso, a través de la línea 123 o ante cualquier cuadrante de la Policía.