Colombia
Cali

Incendio en barrio El Pondaje de Cali consumió varias viviendas

El incendio comenzó en una vivienda de madera, lo que hizo que las llamas se extendieran rápidamente a otras viviendas.

Redacción Colombia
02 de enero de 2026 - 01:54 a. m.
El incendio afectó más de 10 viviendas.
Foto: Captura de pantalla
Una emergencia se registró en la tarde de este primero de enero en el asentamiento La Paz del barrio El Pondaje, en el oriente de Cali, donde se registró un incendio de gran magnitud que provocó una gran llamarada de la que se vieron afectadas varias viviendas aledañas.

El cuerpo de Bomberos de Cali indicó que la conflagración se registró sobre las 4:58 p.m. El incendio inició en una vivienda de madera, que provocó una gran columna de humo, que se convirtió en una llamarada que quedó registrada en varios videos publicados por habitantes de la zona en redes sociales.

Ante lo ocurrido, varias personas intentaron rescatar sus objetos de valor. En las imágenes compartidas se ve a varias personas con colchones y electrodomésticos corriendo, pero las autoridades confirmaron que las llamas se extendieron rápidamente, dejando completamente calcinadas cuatro viviendas, y afectando al menos 10 casas más.

Ante la magnitud de la emergencia, al lugar llegaron más de 30 bomberos, con el apoyo de seis máquinas, dos carrotanques y una ambulancia.

Aunque aún no se tiene un balance oficial de los daños, las autoridades continúan en la zona con el fin de mitigar los puntos calientes y evitar nuevas emergencias, donde se encuentran más viviendas en madera.

Desde la alcaldía indicaron que al lugar del incendio, donde hay un asentamiento irregular, ya se trasladó el Secretario de Gestión de Riesgos de Desastres a evaluar las condiciones de la emergencia y prestar la ayuda que requieran los damnificados.

