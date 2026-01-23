Menor de edad murió por una bala perdida en Barranquilla en medio de ataque sicarial

Imagen de referencia. El menor de edad recibió un impacto de bala en la cabeza. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un adolescente de 14 años murió en el barrio La Esmeralda, suroccidente de Barranquilla, tras ser impactado por una bala perdida en medio de un ataque sicarial. El hecho se registró el jueves 22 de enero cuando el niño estaba en una tienda del sector.

Según la información preliminar, el menor de edad llegó a la tienda a comprar cuando se acercaron dos hombres en motocicleta y uno de ellos disparó en repetidas ocasiones. El niño recibió uno de esos disparos en la cabeza.

El menor de edad fue identificado como Juan Manuel Hernández Pérez. Tras el ataque fue auxiliado por la comunidad y trasladado a un centro asistencial donde falleció debido a la gravedad de la herida.

Cámaras de seguridad del sector registraron la secuencia del ataque. Se observa al niño caminando hacia el mostrador de la tienda, mientras un hombre avanzaba delante de él y en sentido contrario aparece la motocicleta en la que se movilizaban los atacantes. El parrillero se bajó y disparó. Ninguno de las balas impactaron al adulto que se encontraba cerca del niño, sino que alcanzaron al menor de edad, quien se desplomó en la terraza del establecimiento.

“Él estaba donde mi abuela, jugando con las pistolas de moda de goma y los primitos. Me dijeron que él se fue para la tienda a comprar algo porque en el video sale que se viene comiendo algo… Cuando él sale de la tienda, pasa la moto disparando", relató Aniger Hernández, padre del menor de edad a El Heraldo.

Después del ataque, las autoridades activaron un plan candado y lograron la captura de los dos presuntos responsables en el barrio El Bosque. Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos Lara Bustos, alias “Coqui”, de 42 años, presunto integrante de Los Costeños, con seis anotaciones por homicidio entre 2017 y 2022. Y Sebastián Luis Jiménez Pérez, de 23 años, capturado cuatro veces entre marzo y mayo del 2025.

Durante el procedimiento fueron incautados un revólver y la motocicleta que habrían usado para el ataque. Las autoridades investigan si el objetivo del ataque era el hombre que que caminaba cerca al menor de edad o si se trató de un acto de intimidación criminal para presionar pagos de extorsión a comerciantes.

“Lamentamos profundamente este hecho que enluta a una familia barranquillera. Reiteramos nuestro compromiso irrestricto con la protección de la vida, especialmente la de nuestros niños, niñas y adolescentes. Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades operativas e investigativas para garantizar justicia y llevar ante las autoridades a quienes atenten contra la vida y la tranquilidad de la comunidad”, expresó el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y deberán responder por homicidio y porte ilegal de armas de fuego. La familia del menor de edad lo recuerda como un niño apasionado por el deporte y muy alegre, y pidieron que el crimen no quedara en la impunidad.

“Hoy fue un niño, mañana puede ser un familiar mío. Esto se está saliendo de control, en Barranquilla estamos pasando una crisis, todos los días tenemos muertos, gente inocente”, expresó un residente del sector.