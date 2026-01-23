Siete muertos y diez heridos dejó explosión en resguardo Inda Zabaleta, en Tumaco

Los heridos fueron atendidos en el centro de salud de Llorente y en el hospital Divino Niño de Tumaco. Foto: Archivo Particular

Una grave explosión se registró en la noche del pasado jueves 22 de enero en el corregimiento de Llorente, en zona rural de Tumaco, en Nariño, en la que murieron ocho personas y tres más resultaron heridas.

Primeras versiones indican que la emergencia se habría dado dentro de un laboratorio de procesamiento de drogas en la vereda Inda Sabaleta, que en principio fue atendida por miembros del Ejército, que llevaron a los primeros heridos a centros asistenciales.

En principio, la mayoría fueron atendidos en el Centro Hospital Divino Niño en Llorente, pero debido a la gravedad de las heridas, tuvieron que ser trasladados al Centro Hospital Divino Niño de Tumaco, en el casco urbano.

Entre los muertos se encuentran William Arbey Paz García, Jaider Romero Grueso y Ronald Alexander Álvarez Ordoñez. Sumado a esto, las autoridades señalaron que varias de las víctimas no han sido identificadas porque presentaron quemaduras de tercer grado.

Entre los heridos se conocen los nombres de Haider Arvey Bujes García, Wilson Yair Gaviria Orozco, Yonier Alberto Ordoñez Madroñero, Wilfredo Landazuri Quiñones, Andrés David Martínez, Andres Arbey Ibuje Garcia, Yonier Alberto Ordoñez Madroñero, Wilson Jair Gaviria Orozco y José Antonio Gómez Padilla.

La vereda de Inda Sabaleta es un resguardo a una hora del casco de Llorente, que ha sido clave para los diálogos de paz entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional-Ejército Bolivariano.

