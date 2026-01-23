Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones

Siete muertos y diez heridos dejó explosión en resguardo Inda Zabaleta, en Tumaco

Al parecer, la emergencia se dio en un laboratorio para el procesamiento de drogas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
23 de enero de 2026 - 03:38 p. m.
Los heridos fueron atendidos en el centro de salud de Llorente y en el hospital Divino Niño de Tumaco.
Los heridos fueron atendidos en el centro de salud de Llorente y en el hospital Divino Niño de Tumaco.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Una grave explosión se registró en la noche del pasado jueves 22 de enero en el corregimiento de Llorente, en zona rural de Tumaco, en Nariño, en la que murieron ocho personas y tres más resultaron heridas.

Lea: Derrumbe en mina dejó dos muertos en Quípama, Boyacá

Primeras versiones indican que la emergencia se habría dado dentro de un laboratorio de procesamiento de drogas en la vereda Inda Sabaleta, que en principio fue atendida por miembros del Ejército, que llevaron a los primeros heridos a centros asistenciales.

En principio, la mayoría fueron atendidos en el Centro Hospital Divino Niño en Llorente, pero debido a la gravedad de las heridas, tuvieron que ser trasladados al Centro Hospital Divino Niño de Tumaco, en el casco urbano.

Entre los muertos se encuentran William Arbey Paz García, Jaider Romero Grueso y Ronald Alexander Álvarez Ordoñez. Sumado a esto, las autoridades señalaron que varias de las víctimas no han sido identificadas porque presentaron quemaduras de tercer grado.

Le puede interesar: En ataque sicarial en Algeciras, Huila, fue herido firmante de paz y asesinada su esposa

Entre los heridos se conocen los nombres de Haider Arvey Bujes García, Wilson Yair Gaviria Orozco, Yonier Alberto Ordoñez Madroñero, Wilfredo Landazuri Quiñones, Andrés David Martínez, Andres Arbey Ibuje Garcia, Yonier Alberto Ordoñez Madroñero, Wilson Jair Gaviria Orozco y José Antonio Gómez Padilla.

La vereda de Inda Sabaleta es un resguardo a una hora del casco de Llorente, que ha sido clave para los diálogos de paz entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional-Ejército Bolivariano.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

Tumaco

Llorente

explosión

muertos

heridos

Inga Zabaleta

laboratorio

droga

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.