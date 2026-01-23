Conciertos de Bad Bunny en Medellín: recomendaciones de movilidad para este fin de semana

Imagen de referencia. Las autoridades recomendaron priorizar el transporte público y anunciaron el despliegue de operativos de control y orientación ante el aumento del tráfico. Foto: Alcaldía de Medellín

Este viernes 23 de enero y el fin de semana 24 y 25, Medellín tendrá tres conciertos de Bad Bunny, que hacen parte de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, en el estadio Atanasio Girardot. La secretaría de Movilidad anticipó un incremento significativo en el tráfico y en la demanda del transporte público por la llegada masiva de turistas, pero anunció que no implementarán cierres viales en los alrededores del estadio.

Las autoridad recomendaron planear los desplazamientos con anticipación, evitar circular por la zona del estadio en los horarios de mayor afluencia, atender las indicaciones de los agentes de tránsito dispuestos en puntos estratégicos, así como el uso de vías alternas. Además, reiteraron la importancia del uso del transporte público para reducir la congestión vial.

Horarios del Metro de Medellín para los conciertos

El Metro de Medellín informó que no ampliará su horario de operación durante los conciertos de Bad Bunny, debido a que no llegaron a acuerdos económicos con los promotores del evento por los costos adicionales que implica la extensión del servicio.

La empresa explicó que cualquier jornada extraordinaria, como conciertos anteriores como el de J Balvin, requiere un convenio previo con los organizadores y tras no llegar a un acuerdo el sistema de transporte operará en su horario habitual:

Viernes y sábado el servicio funcionará entre 4:30 a. m. y 11:00 p. m.. Los últimos saldrán desde Niquía y La Estrella a las 10:40 p. m., y desde San Javier a las 10:48 p. m..

El domingo, la operación será de 5:00 a. m. a 10:00 p. m., con última salida desde Niquía y La Estrella a las 10:00 p. m., y desde San Javier a las 10:08 p. m..

Restricciones de ingreso

El ingreso al estadio estará habilitado desde las 3:00 p.m. y cada localidad tendrá sus ingresos asignados. La organización informó que no permitirán la entrada de personas bajo los efectos del alcohol, ni mujeres con más de cinco meses de embarazo.

Además, está prohibido el ingreso de comidas, bebidas, armas de fuego u objetos que representen riesgos, entre ellos paraguas, palos, chapas y hebillas de gran tamaño. Y no estará permitido el ingreso de cámaras fotográficas o de grabación.

Los menores de edad deberán ingresar por los sectores autorizados y permanecer acompañados de un adulto responsable durante toda la jornada.

Cierres viales en Santa Elena este domingo

Por otro lado, la secretaría de Movilidad confirmó que el domingo 25 de enero si habrá cierres viales temporales pero por el evento deportivo “Yo corro por un silletero” en el corregimiento de Santa Elena.

Las restricciones serán totales en vías rurales entre las 5:00 a.m. y las 2:00 p.m., incluyendo las labores de montaje desarrollo y desmontaje. El evento iniciará a las 7:00 a.m. y los cierres afectarán corredores como la carrera 53 Este, la calle 51 A, la diagonal 40 Este, la calle 19, la calle 35 Este y la calle 10. Por lo que estas medidas podrán impactar algunas rutas de transporte público, paraderos y accesos a veredas del corregimiento.

Para garantizar la movilidad desde y hacia Medellín, las autoridades informaron que las rutas que transitan por la carrera 35 Este y la calle 10 deberán utilizar la avenida Las Palmas, con acceso por la vereda El Perico. En sentido hacia Medellín, habrá cierre total en la intersección de la carrera 35 Este con la calle 19 durante el evento. Como rutas alternas, se habilitarán desvíos por las veredas El Perico y Pantanillo, con conexión a la avenida Las Palmas.