“No queremos dejar elefantes blancos”: alcalde de Barranquilla sobre Panamericanos

En la noche de este viernes 27 de agosto será la presentación de Barranquilla como la sede de los Juegos Panamericanos de 2027. En este evento estarán presentes el presidente Iván Duque, el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo y la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. Sin embargo, la atención estará puesta en los deportistas, como le medallista olímpico en Tokyo 2020, Anthony Zambrano.

La organización de estos juegos llegará 11 años después de que la capital del Atlántico recibiera los Juegos Centroamericanos, en 2018. Para el alcalde Jaime Pumarejo, que la Organización Panamericana le haya dado este evento a la ciudad significa que las cosas se hicieron bien en las otras justas y que están dejando un legado para los deportistas más jóvenes.

“Este es un reto enorme. Es el segundo evento deportivo que más congrega gente en el mundo porque es todo el hemisferio. Vienen las grandes potencias deportivas de este lado del mundo y es un gran evento. Este es un gran momento para nuestros deportistas y para Colombia y nos va a permitir tener más participantes”, le dijo el mandatario a Blu Radio.

Este tipo de eventos traen un gran atractivo para el país, pero también significan una inversión muy grande en temas de escenarios. Frente a esto, Pumarejo aseguró que la ventaja que tiene Barranquilla es que la gran mayoría de estadios ya están construidos de los Centroamericanos y que el presupuesto del evento va a ser corto y únicamente para lo que sea necesario.

“Tenemos que asegurarnos que los escenarios que se construyan sean racionales. Es decir, no vamos a hacer grandes estadios con aforos que después no sean utilizados. La capacidad tiene que ser estricta para que los barranquilleros puedan disfrutar de ellos. El enfoque debe ser tener escenarios del primer mundo para los deportistas, pero que no terminemos con escenarios que no podemos prender porque nos cuesta demasiado”, aseguró el alcalde en la misma entrevista.

Bajo la idea de no dejarle elefantes blancos a la ciudad, Pumarejo aseguró que desde la Organización Panamericana saben de esta estrategia y la han compartido. Barranquilla tendrá que hacer la inversión en un velódromo para las pruebas de ciclismo de pista y además la construcción de la Villa Panamericana donde vivirán los deportistas mientras están en disputa las medallas.

“En el caso de la villa vamos a hacer los mismo que hicieron con la de los Juegos Centroamericanos que la hicieron unos constructores de viviendas de interés social y después vendieron esos apartamentos y eso ya quedó totalmente habitado”, dijo el mandatario.

Según el alcalde, esta es la primera vez en la historia que una ciudad es elegida de manera unánime para la realización de los juegos. Será la segunda vez que Colombia organice los Panamericanos, después de que lo hiciera Cali en 1971. Además manifestó que este evento ha sido recibido por grandes ciudades como Toronto, Río de Janeiro, Lima, entre otras, y que es un motivo de orgullo para la capital del Atlántico.

“Esto es algo que es para los deportistas y son ellos los únicos que nos pueden contar la importancia que tienen estos juegos. No todos somos campeones, pero si hemos practicado algún deporte sabemos que eso enseña muchas cosas. Lo que queremos es que nuestros medallistas y deportistas olímpicos sean un ejemplo”, finalizó Pumarejo.