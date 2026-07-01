Nuevo choque entre Petro y Char por ola de violencia en Barranquilla: hubo denuncia

El alcalde de Barranquilla anunció acciones judiciales contra el presidente luego del cruce de mensajes en X sobre la seguridad en la ciudad. Foto: Archivo

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La tensión entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Barranquilla, Alex Char, escaló luego de un intercambio de acusaciones en la red social X, tras la oleada de violencia que se registró el fin de semana en Barranquilla y su área metropolitana, en el que hubo una masacre y más de 13 asesinatos.

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Char anunció que presentó una denuncia penal contra el mandatario ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por los presuntos delitos de injuria y calumnia, luego de que Petro publicara un mensaje en el que vinculó a la familia de Char con estructuras criminales y con un supuesto sistema de lavado de activos.

Char responsabilizó al Gobierno por la inseguridad

Horas antes del cruce de mensajes, el alcalde había cuestionado al Gobierno nacional por la situación de orden público registrada durante el puente festivo.

“La única herencia que deja el Gobierno Nacional es un país más inseguro, criminalidad disparada, grupos armados fortalecidos, cabecillas convertidos en huéspedes privilegiados de las cárceles y una Fuerza Pública congelada, mientras los delincuentes ganaban terreno”, escribió el mandatario distrital.

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Además, criticó la política de Paz Total, al asegurar que los procesos de negociación no han generado resultados en materia de seguridad: “¿Qué pasó con la llamada Paz Total? ¿Qué dejaron después de tantas mesas de negociación? Nada. Solo beneficios para los delincuentes y más miedo para los colombianos".

Petro respondió con fuertes señalamientos

La respuesta del presidente llegó pocas horas después mediante una extensa publicación en X, en la que aseguró que la inseguridad en Barranquilla estaría relacionada con estructuras criminales que, según el, “garantizan el cobro de créditos de un supuesto “banco paralelo” vinculado a la familia Char".

En el mismo mensaje, Petro pidió públicamente a la familia Char liquidar esa entidad financiera y lanzó varias acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el lavado de activos y organizaciones criminales.

La discusión se da tras un fin de semana violento

El pasado fin de semana fue uno más violentos del año en Barranquilla y su área metropolitana. Entre el viernes y el lunes festivo se registraron más de 20 homicidios, incluidos varios ataques armados y una masacre ocurrida en el barrio Los Olivos I, donde cuatro personas fueron asesinadas y otras tres resultaron heridas.

A estos casos se sumaron varios ataques armados en Barranquilla y el municipio de Soledad, en medio de investigaciones que apuntan a disputas entre estructuras criminales. Entre los más destacados está el asesinato de un hombre en pleno malecón.