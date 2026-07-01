Asesinaron a dos venezolanos durante una fiesta de cumpleaños en Barbosa, Antioquia

Uno de los hombres murió en el lugar de los hechos y el otro falleció cuando recibía atención médica en el Hospital San Rafael de Girardota. Foto: Alcaldía de Barbosa

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Lo que comenzó como una celebración de cumpleaños terminó en un doble homicidio en zona rural de Barbosa, Antioquia. Dos venezolanos fueron asesinados luego de que un hombre armado irrumpiera en una finca donde se realizaba una reunión privada y abriera fuego contra ellos.

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Los hechos ocurrieron hacia las 4:00 a.m. en una finca ubicada en la vereda Filo Verde, en zona rural de Barbosa, donde un grupo de personas compartía después de celebrar el cumpleaños de uno de los asistentes.

Las víctimas fueron identificadas como Efraín David Rodríguez Reyes, quien celebraba sus 28 años, y Alexánder Darío Mata, de 26 años. Rodríguez murió en el lugar del ataque, mientras que Mata fue trasladado al Hospital San Rafael de Girardota, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Así ocurrió el ataque

De acuerdo con las autoridades, la finca había sido alquilada desde el sábado para celebrar el cumpleaños de Rodríguez. Cuando la reunión transcurría con normalidad, los asistentes escucharon el pito de una motocicleta frente al portón y pensaron que se trataba de otro invitado que llegaba a la celebración.

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Sin embargo, uno de los ocupantes descendió del vehículo, ingresó de manera violenta a la propiedad y disparó directamente contra las dos víctimas. Tras cometer el ataque, escapó en la misma motocicleta que lo esperaba a pocos metros de la finca. Los demás asistentes resultaron ilesos.

Las autoridades investigan los móviles

El brigadier general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que “se genera un caso de intolerancia entre estos ciudadanos y resultan dos personas lesionadas. Una fallece en el lugar y el otro ciudadano cuando era trasladado al hospital”.

Las primeras indagaciones buscan establecer si el doble homicidio estaría relacionado con un caso de retaliación entre estructuras delincuenciales.

La Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan la recolección de testimonios y demás elementos probatorios para identificar a los responsables del crimen.