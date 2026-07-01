Médicos caleños llevan hospital móvil a la zona más devastada por el terremoto en Venezuela

La misión humanitaria de la Fundación Salamandra llegó al estado de la Guaira con médicos especialistas, paramédicos e insumos para atender heridos y apoyar las labores de rescate. Foto: Cortesía Dr. María José Murillo Osorio

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En un estadio convertido en centro de operaciones humanitarias, donde conviven rescatistas de Europa, Asia, Norteamérica y América Latina, un grupo de médicos caleños trabaja contrarreloj para atender tanto a las víctimas del terremoto como a quienes continúan removiendo escombros en busca de sobrevivientes en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por la emergencia en Venezuela.

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La misión es liderada por el doctor Laureano Quintero, director científico global de la Fundación Salamandra y especialista en cirugía de trauma y emergencias, quien coordina el hospital de campaña y el trabajo de un equipo conformado por médicos y personal especializado en atención de desastres.

Según explicó, “el equipo comando está conformado por médicos generales, ortopedistas, traumatólogos, cirujanos de trauma y emergencias, una pediatra, paramédicos y otros profesionales especializados en atención de desastres, quienes llegaron con equipos e insumos para instalar un hospital de campaña capaz de atender desde lesiones leves hasta intervenciones de alta complejidad”.

Entre los profesionales que integran la misión se encuentran Diego Fernando Valencia Zuluaga, Víctor Rafael Urueta Gaviria, Camilo Bernal Cuestas, Laureano Quintero Barrera, María José Murillo Osorio y Juan Carlos Rentería Pérez.

Así funciona el hospital móvil colombiano

Carpas hospitalarias, quirófanos alternos, plantas eléctricas y equipos para atender traumas complejos hacen parte de la infraestructura desplegada por la misión colombiana. El hospital de campaña fue instalado para estabilizar a los pacientes que llegan desde las zonas de rescate y realizar procedimientos quirúrgicos cuando la gravedad de las lesiones lo exige.

Además de atender a la población afectada, el equipo caleño también brinda apoyo médico a rescatistas internacionales que permanecen durante largas jornadas en las zonas de búsqueda.

“Seguimos trabajando con todos los equipos de emergencia haciendo los mejores enlaces posibles. Hemos organizado un equipo de apoyo para estar atentos a cualquier situación de rescatistas de cualquier parte del mundo que estén acá y que podamos ayudar. Igualmente estamos organizando entrega de dotaciones para algunos hospitales. La atención hospitalaria sigue con un gran volumen de pacientes y necesidad de recursos”, explicó Quintero.

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El médico agregó que “la misión colombiana ya trabaja de manera coordinada con especialistas y organismos internacionales provenientes de países como Suiza, Portugal y Alemania, y otros países con el propósito de fortalecer la atención médica y optimizar la respuesta humanitaria en las zonas devastadas”.

Lluvias, réplicas y una carrera contra el tiempo

Además de la magnitud del desastre, los equipos humanitarios enfrentan condiciones que siguen dificultando las labores de búsqueda. Los terremotos ya dejan cerca de 2.000 personas fallecidas, más de 10.500 heridas y miles de damnificados. Las constantes replicas mantienen en alerta a la población y obligan a suspender temporalmente algunas operaciones de búsqueda.

Quintero explicó que las constantes réplicas del terremoto mantienen en alerta permanente a sobrevivientes y rescatistas, mientras que las lluvias y las tormentas eléctricas han obligado a interrumpir algunas operaciones y complican el ingreso a las zonas más afectadas.

“Anoche tuvimos una tormenta eléctrica bastante fuerte. Las réplicas continúan y son muy dolorosas para las personas que están acá porque generan miedo permanente. Aun así, seguimos trabajando porque todavía existe la esperanza de encontrar personas con vida”.

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El médico aseguró que “pese a las dificultades, uno de los aspectos más esperanzadores de la tragedia ha sido la rápida articulación de equipos de ayuda provenientes de distintos países. Vale la pena rescatar cómo tanta gente reacciona de manera rápida, ver personas de diferentes partes del mundo trabajando juntas genera esperanza en medio de una situación tan difícil”, concluyó el médico Laureano.

Un equipo con experiencia en grandes emergencias

No es la primera vez que la Fundación Salamandra participa en una misión humanitaria de esta magnitud. Durante más de dos décadas, el grupo ha intervenido en algunas de las principales emergencias por desastres naturales en América Latina, entre ellas, el terremoto de Armenia de 1999, el sismo en Haití en 2010 y otras misiones en México, Chile y Ecuador.

Más recientemente, en 2025, el equipo también llegó al departamento de Córdoba para atender a las comunidades afectadas por las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge.