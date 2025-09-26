Paciente intoxicado por licor adulterado en Barranquilla tiene muerte cerebral

Imagen de referencia. Las autoridades continúan las investigaciones y buscan identificar si hay más casos de personas afectadas. Foto: El Heraldo

La emergencia que se registró desde el pasado martes 23 de septiembre en Barranquilla, en el sector El Boliche, por el consumo de licor adulterado que causó una intoxicación masiva y dejó 11 muertos, aún tiene en alerta a las autoridades. Diez pacientes reciben atención en el Nuevo Hospital Barranquilla y cuatro en el Camino Adelita de Char. Ocho de ellos están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y seis en urgencias bajo observación.

El toxicólogo Agustín Guerrero explicó a El Heraldo que: “De los ocho en UCI, uno está mejor, un poco más controlado. Y en urgencias, todo lo que está allí se encuentra relativamente estable, aunque tres ameritan ya egreso y otros pueden quedarse hasta mañana (sábado 27 de septiembre)”.

Además, el especialista detalló el tratamiento aplicado en las personas que han ingresado por ingerir esta bebida y consiste en suministrar alcohol etílico, acompañado de correctivos médicos para contrarrestar el metanol, que es altamente tóxico para el consumo. La mayoría de pacientes ingresó con acidosis metabólica, una alteración grave que compromete gravemente el organismo y varios órganos podrían verse afectados.

Uno de los casos más graves es el de Jorge Luis Matta Velázquez, de 35 años, quien presenta muerte cerebral en el Camino Adelita de Char, según indicó el especialista. Una mujer adulta mayor es una de las que está en UCI en estado crítico y otros tres pacientes permanecen en condición grave, uno de ellos gravemente comprometido.

El toxicólogo advirtió que la secuela más frecuente de la intoxicación por metanol es la ceguera. “Estos pacientes quedan ciegos. Algunos tienen la suerte de recuperarse, pero este alcohol causa daño en todos los órganos, particularmente en el cerebro. Atraviesa las membranas biológicas, afecta la retina, el nervio óptico y los ganglios basales. Por eso, muchos quedan con alteraciones neurológicas similares al Parkinson, con temblores y serias dificultades motoras”, explicó.

Sobre esta secuela, indicó que aún no pueden confirmar si alguno de los afectados la presenta porque la mayoría está en coma. Sin embargo, si han registrado síntomas de fotofobia, que es sensibilidad a la luz, y visión borrosa, que serían señales de un pronóstico desfavorable.

“Las autoridades distritales y departamentales están haciendo lo posible para avanzar en la pesquisa y controlar la situación, pero todavía existe el riesgo de nuevos afectados”, concluyó Guerrero.