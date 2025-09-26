Abrirán fase 2 del Ecoparque de la Biodiversidad en Cali: así podrá ingresar

Los nuevos senderos permiten disfrutar del entorno natural y cuenta con mejores condiciones para personas mayores y/o con movilidad reducida. Foto: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente

A partir del domingo 28 de septiembre, estará abierta la segunda fase del ecoparque de la Biodiversidad COP 16 en Cali, en los que podrán recorrer 4.300 metros de senderos en un espacio natural.

Según la Alcaldía de Cali y su Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), el nuevo espacio tendrá 2.300 metros que conforman “El Camino del Bien Vivir”, integrado por 1.500 metros de senderos, 800 metros a nivel, tres plazoletas de bienestar y 2.000 metros adicionales en la zona perimetral. La última cuenta con un mirador que ofrece vistas panorámicas del parque y del pie de monte de los Farallones de Cali. La primera fase de este ecoparque fue inaugurada en junio.

Además, este ecoparque busca convertirse en uno de los Museos del Agua de la UNESCO, y su propósito es la contemplación ambiental, la protección del patrimonio natural y la promoción de la cultura del agua.

“El ecoparque está ubicado en la cuenca del río Pance y es fundamental para la ciudad. La cuenca alberga más de 562 nacimientos de agua, de los cuales algunos se encuentran dentro del mismo parque. Sirve como un corredor ecológico esencial que conecta los Farallones de Cali con el valle geográfico del río Cauca, sin olvidar que es zona prioritaria de recarga del acuífero de Santiago de Cali”, indicó Mauricio Mira Pontón, director del Dagma.

Por su parte, Mónica Londoño, líder del grupo de Conservación de Ecosistemas del Dagma, lo calificó como un “tesoro de flora y fauna”, ya que han registrado 30 especies de anfibios y reptiles, 50 especies de mamíferos, incluidos felinos como el yaguarundí y monos aotus, 10 especies de peces, 120 de mariposas, 150 de flora y 268 de aves.

Para el ingreso no están permitidos los plásticos de un solo uso, los animales de compañía, equipos de sonido ni alimentar a la fauna silvestre. Y entre las recomendaciones sugieren llevar ropa cómoda, termo con agua y protector solar.

