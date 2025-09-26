Agente de tránsito se tiró a un caño tras ataque de un motociclista en Turbo

El agente de tránsito recibió atención médica y el agresor fue capturado. Foto: Archivo Particular

Un agente de tránsito de Turbo, Antioquia, fue herido por un motociclista que lo atacó con un arma blanca en medio de un operativo de control. El funcionario le habría solicitado los documentos al conductor y este no portaba licencia, tarjeta de propiedad ni seguro.

El hombre reaccionó violentamente ante la decisión del agente de tránsito de inmovilizarle la motocicleta y lo agredió con el arma blanca. El funcionario se lanzó a un caño para evitar que lo siguiera atacando.

Luego, sus compañeros intervinieron y lograron detener al agresor, mientras testigos grababan el hecho. En un video se ve al agente herido y a una testigo diciendo que no le peguen al agresor.

El funcionario fue traslado a un centro asistencial donde recibió atención médica. Por otra parte, el secretario de movilidad de Turbo, Adalberto Salazar Torres, confirmó que el agente se recupera y podría estar incapacitado por las heridas que recibió, afortunadamente ninguna reviste gravedad.

Además, rechazó los hechos de violencia: “Nosotros seguimos rechazando toda clase de agresión en el Distrito de Turbo de una manera categórica. No debía haber llegado hacia allá porque sabemos de que tenemos que andar al día. Y el agente reconoce que cuando se siente agredido, procede. Pero hoy queremos decirle a la población que, por favor, andemos como debe andar un ciudadano de bien”. También denunció que en los operativos muchos infractores agreden verbal y físicamente a los funcionarios.

El agresor fue capturado y trasladado a la Policía de Turbo. Según las autoridades, podría responder por tentativa de homicidio.