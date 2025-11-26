Padre amenazó a profesores con arma de fuego porque su hijo perdió el año, en Barranquilla

Imagen de referencia. Los profesores pide que se garantice su seguridad, así como denunciaron al padre que los amenazó. Foto: Istock

Un alerta lanzó la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA) luego de que se registrara un grave caso en el que un padre de familia amenazó con un arma de fuego a varios profesores, debido a que su hijo perdió el año.

El hecho se registró en la Institución Educativa Distrital Jesús Maestro, donde varias personas tuvieron que intervenir para calmar al sujeto. Según indicaron los docentes, aunque el centro educativo hizo un llamado “fraternal, de unidad, y de reflexión”, se requieren acciones más contundentes para garantizar su seguridad.

“Eso nos mantiene a nosotros en alerta y con mucha preocupación, porque nuestra labor cada día se está convirtiendo en una acción de suma peligrosidad en algunos escenarios y pues el único compromiso que tiene el maestro es formar, educar, construir conocimiento”, dijo a Caracol Radio Carlos Noriega, presidente de Adea, quien hizo la denuncia.

Para la organización de profesores es una grave vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y psicológica que “representan un riesgo para el adecuado desarrollo de los procesos académicos y de convivencia escolar”, señala el comunicado.

Por ello, indicaron que ya iniciaron las acciones legales correspondientes, pero exigen a la Secretaría de Educación de Barranquilla, a la Policía, Defensoría, Personería y demás autoridades competentes a tomar medidas que permitan proteger a los docentes y directivas del colegio.

“La ADEA reafirma su respaldo absoluto a la comunidad docente y reitera su compromiso con la defensa de la vida, la dignidad y el ejercicio libre y seguro de la labor educativa”, dice el comunicado.

Por su parte, Fecode se unió a la denuncia del gremio y rechazó los hechos de violencia contra los docentes. A la par, las autoridades señalaron que lo ocurrido en la institución es materia de investigación.