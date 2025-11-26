Operativo contra el contrabando terminó en graves disturbios en el centro de Cali

La alcaldía señaló que el operativo se realizó con orden judicial. Foto: Archivo Particular

En una batalla campal terminó un operativo, que realizó la DIAN y el CTI de la Fiscalía en un centro comercial del centro de Cali, sobre la carrera 7 entre calles 13 y 15. En medio de las acciones tuvo que actuar la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

Sobre lo ocurrido se difundieron varios videos en redes sociales en los que se ve a varias personas discutiendo con las autoridades. Posteriormente, se presenta el desorden que termina con el lanzamiento de gases lacrimógenos y aturdidoras, lo que provocó una gran congestión vial en el sector.

Según explicó el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, en el operativo intervino la Policía Metropolitana de la ciudad, que intentó mediar con las personas que se oponían al procedimiento, pero se terminó requiriendo la intervención del grupo antidisturbios.

Sumado a esto, García señaló que el procedimiento fue hecho bajo orden de un juez por presunta venta de artículos de contrabando. “Seguimos trabajando de la mano de la Policía y la Fiscalía para afectar las rentas criminales en la ciudad. Así recuperamos a Cali”.

Sobre los disturbios, la alcaldía señaló en comunicado que “no involucran a los gremios de comerciantes ni a los vendedores informales con los que se ha venido trabajando para organizar y desarrollar la actividad económica de ese sector de Cali de forma armoniosa y productiva durante la temporada de fin de año”.

Este hecho se registra poco después de que funcionarios de la alcaldía realizaron un operativo en el parque de Villacolombia, donde retiraron con una grúa y en la madrugada varios de los carros en los que comerciales de la zona vendías alimentos. Aunque varias personas intentaron evitar que se los llevaran, las autoridades alegaron que esas ventas callejeras estaban promoviendo el desorden sobre el espacio público.