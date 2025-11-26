Estos barrios no tendrán agua y ni luz este miércoles en Cartagena; vendrán más cortes

Cortes de agua y luz en Bogotá. Foto: Archivo

Este miércoles comienza la Parada Técnica Programada, una jornada de cortes de agua que se tiene prevista durante dos días en más de 300 barrios de Cartagena, por las obras de interconexión de la línea Albornoz a la planta de tratamiento de agua, que hace parte de la modernización del acueducto de la ciudad. A esto se suman otros cortes programados de luz, que se tienen previstos por mantenimiento.

De acuerdo con Aguas de Cartagena (Acuacar), la parada técnica que se realizará entre este 26 y 27 de noviembre se hace para continuar con el fortalecimiento y la actualización del acueducto. En este caso, lo que se hará es instalar válvulas y medidores, ampliar la instrumentalización, empalmar nuevas redes y sustituir las conexiones eléctricas.

Para ello, se tienen 13 frentes de obra, en los que trabajan más de 200 personas para reforzar la conducción de agua hacia la planta El Bosque y hacer las adecuaciones correspondientes en zonas donde se harán nuevos desarrollos urbanos.

“Durante dos días realizaremos 35 actividades especializadas, entre obras principales, optimizaciones y mantenimientos, que garantizarán un sistema más robusto, confiable y eficiente para la ciudad”, indicó John Montoya, gerente general de la empresa.

Los cortes de agua que se tienen previstos en Cartagena se dividieron en dos grupos, que tendrán cortes entre 21 y 7 horas. Por ello, Acuacar señaló que habilitó un panel en su página www.acuacar.com para conocer exactamente los lugares y horarios de las acciones.

Sumado a esto, Air-e tiene previstos otros cortes como parte de sus trabajos de mantenimiento, por lo que hay barrios que no contarán con ninguno de los dos servicios al tiempo.

Grupo 1: Zona Suroccidental y Norte

Los cortes irán desde las 7:00 a. m. del miércoles 26 de noviembre hasta las 4:00 a. m. del jueves 27 de noviembre.

Juan XXIII, Alto Bosque, El Refugio, Loma del Marión, Urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, Nuevo Paraguay, Paraguay, Las Lomas, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra Bolívar, Manzanares, 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros, Urbanización El Mirador de Zaragocilla, Parque de Zaragocilla, Zaragocilla (sector El Progreso).

La Campiña, Nuevo Bosque, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, El Country, Los Almendros, La Troncal, Villa Andrea, El Carmen, Las Delicias, El Rubí, Villa León, Villa Lorena, El Campestre, El Golf, Vista Hermosa, El Milagro, El Carmelo, Blas de Lezo, Plan 400, El Socorro, El Nogal, Ternera, San Fernando, Los Ciruelos, La Concepción, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla, Mallorca, El Recreo, Valencia, El Edén, Beirut, San Buenaventura, Nabonasar, La Princesa, Llano Verde, Providencia, Medellín.

Arroyo de Piedra, Punta Canoa, Pontezuela, Bayunca, Manzanillo del Mar, Tierra Baja, Puerto Rey, La Boquilla, Mar Linda, San José de Los Campanos, Revivir, Futuro, Campanitas, Cristo Rey, Esmeralda, Arachera, Campo Alegre, Manantial, Nueva Victoria, Primavera, Rosales, Villa Amelia, Villa Esperanza, Villa Juliana, 3 de Junio, La Carolina, Portal de La Cordialidad, Quintas del Manantial, Horizonte, Bosque de La Ceiba, Bosque de La Circunvalar, Villa Grande de Indias I, Villa Grande de Indias II, Huellas Alberto Uribe, Huellas Juan Pablo II, Ciudad del Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez, Villas de La Candelaria, Villa Estrella.

Portal de Alicante, Portal de La Terminal, Carioca Condominio, El Rodeo, El Pozón, Parque Heredia, Asturias, Barrio Nuevo, El Reposo, El Silencio, Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Pardo Leal, La Esmeralda I, La Esmeralda II, 2 de Noviembre, Camilo Torres, India Catalina, La Florida, La Sierrita, La Victoria, María Cano, Nueva Delhi, Rosedal, San Pedro Mártir, Sor Teresa de Calcuta, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, Coomuldesecar, La Gaitana, Manuela Vergara de Curi, El Nazareno, Luis Carlos Galán, Altos Jardines, La Consolata, Ciudadela 2000, El Educador, Nuevos Jardines, Quindío, La Coquera, Gloria.

Las Colinas, Los Olivos, Altos de San Pedro Mártir, Las Reinas, Minuto de Dios, La Central, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamari, Villa Rubia, Villa Ángela, Nueva Colombia, Las Torres, Los Trupillos, El Progreso, Los Robles, Los Deseos, 18 de Enero, El Millo, Los Pinos, Henequén, Colinas de Betania y Zona Norte.

Sectores de los siguientes barrios:

Bruselas entre diagonal 22 a la 26C y transversal 38 a la 44C, España entre calle 26D a la calle 29 y carrera 44A a la 47, El Bosque sobre diagonal 21B entre transversal 48A a la 53, Bosque entre Avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A y la transversal 45A a la 51A. Bosque entre la transversal 51B y 52 B y la Avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A. San Isidro entre la calle del Pirata a la diagonal 24 y la transversal 52 a la 54. Zaragocilla de la calle 27 a la diagonal 29 F. Escallón Villa las viviendas entre la carrera 56 y carrera 58 entre la Avenida el Consulado y la Pedro de Heredia. Los Calamares Mz 18 hasta la Mz 24, Mz 26 y Mz 50, manzanas 48, 49, 56, 57, 60, 61, 62 y 63, San Pedro, en las manzanas comprendidas entre la avenida El Consulado y el canal Ricaurte.

Grupo 2: Zona turística, Centro y Torices

Castillogrande, El Laguito, Bocagrande, Centro, San Diego, La Matuna, Getsemaní, El Cabrero, Marbella, Chambacú, San Pedro Libertad, El Espinal, conjunto residencial Tequendama, Pie del Cerro, Pie de la Popa, El Toril, Manga, Mercado de Bazurto, Barrio Chino, La Quinta, Martínez Martelo, El Prado, Amberes, Camino del Medio, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lo Amador, Barrio Torices, La María, La Candelaria, La Española, Loma de Diamante (Torices), Nariño, Los Comuneros, Pedro Salazar, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre, Crespito, Santa María, Portal del Virrey.

20 de Julio, Crespo, Urbanización Cielo Mar, Pablo VI I, Pablo VI II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco (sector Las Canteras), La María sector Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé, La Esperanza, Las Delicias, La Quinta, Armenia y La Boquilla. María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara, 11 de Noviembre, Rafael Núñez, Castillete, Costa Linda, Villa Olímpica, Chiquinquirá, República de Venezuela, La India.

13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio, Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín, urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio Doña Manuela, San José Obrero, Nuevo Porvenir, La Candelaria, San Antonio (sector Olaya), Stella (sector Olaya), Los Alpes, Las Palmeras, Armenia, sector Sena.

El Cairo, Escallón Villa, 5 de Noviembre, La Floresta, La Heroica, Las Gavias, Las Gaviotas, Tacarigua, Buenos Aires, Los Ángeles, Villa Sandra, Bella Suiza, Jardines de Junio, Quintas de Alta Lucía, Andalucía, Los Ejecutivos, Chiquinquirá, San Antonio, Villa Margarita, Boulevard de La Castellana, La Castellana, Chipre, Contadora, Florida Blanca, La Caracola, La Gloria.

Camagüey, Cavipetrol, El Triunfo, Las Palmas, El Porvenir, Parque Residencial Los Alpes, Puerta de Los Alpes, Villa de Los Alpes, Portal de Los Alpes, Torre de Los Alpes, Jardines de Junio II, Villa Adriana, La Plazuela, Plazuela Mayor, Santa Mónica, Portal Santa Mónica, Parque Real, Santa Lucía, Las Acacias, El Progreso, Arcos del Triunfo, Zaragocilla, Manzanillo, El Zapatero, Cartagenita, Ceballos, Nuevo Oriente y Rincón del Bosque.

Sectores de los siguientes barrios:

Bruselas entre diagonal 22 a la calle 29 y transversal 35 a la 38, entre diagonal 26 a la calle 28 y la transversal 37 a la 40, España entre calle 29 a la Avenida Pedro de Heredia y carrera 44 a la 47, Bosque entre la diagonal 21 a la Avenida Crisanto Luque y transversal 36 a la 46, Bosque entre la diagonal 20 a la 21B y transversal 46 a la 54, Alto Bosque entre calle el Periodista, transversal 53 y 54, San Isidro entre la Avenida Crisanto Luque a la calle del Pirata y la transversal 52 a la 54, Nuevo Bosque entre la transversal 53C a la 54, Zaragocilla, las viviendas entre la calle 27 y la avenida El Consulado, Los Calamares Mz 01 hasta Mz 17, Mz 25, Mz 27 hasta Mz 43, Mz 64 hasta Mz 98, Mz 44 hasta Mz 47 y Mz 55. San Pedro, las manzanas entre el canal Ricaurte y la avenida Pedro de Heredia.

Barrios que no tendrán luz ni agua este 26 de noviembre

Estos barrios entran dentro del primer grupo que no tendrá agua desde las 7:00 a. m. del 26 de noviembre hasta las 4:00 a. m. del 27 de noviembre.

Los Corales: sin luz de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

España: sin luz de 9:20 a. m. a 2:20 p. m. y de 3:20 p. m. a 5:20 p. m.

Nueva Granada: sin luz de 9:20 a. m. a 2:20 p. m.

La Princesa: sin luz de 10:10 a. m. a 2:10 p. m.

El Educador: sin luz de 10:20 a. m. a 2:20 p. m.

San Fernando: sin luz de 10:20 a. m. a 2:20 p. m. y de 10:50 a. m. a 3:50 p. m.

El Rodeo: sin luz de 10:30 a. m. a 2:30 p. m.

San José de Los Campanos: sin luz de 10:40 a. m. a 2:40 p. m. y de 4:50 p. m. a 5:50 p. m.

Junín: sin luz de 3:20 p. m. a 5:20 p. m.

La Concepción: sin luz de 3:30 p. m. a 5:30 p. m.

Medellín: sin luz de 3:40 p. m. a 5:40 p. m.