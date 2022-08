Paro de buses en Barranquilla hoy: transportadores protestan por homicidios

Desde la madrugada hay bloqueo en las vías de Barranquilla por parte de los conductores de buses convencionales. Foto: Alcaldía de Barranquilla

Las calles principales de Barranquilla y su área metropolitana amanecieron bloqueadas por cuenta de un paro que adelantan los conductores de buses convencionales de la ciudad, debido a los recientes hechos de inseguridad que ha afrontado el gremio y que dejan como saldo tres conductores asesinados.

Cientos de usuarios de Soledad, Baranoa y Barranquilla madrugaron más de lo normal para poder movilizarse hacia sus trabajos, pero en muchos casos las personas siguen esperando en las paradas.

(Lea también: Con video de cámara buscan al asesino de otro conductor en Barranquilla)

“Desde las 5:00 a.m., estoy esperando transporte. Estoy esperando un bus de Coolitoral pero no ha pasado, ese es el que nos moviliza hasta el lugar donde necesitamos llegar. Estamos estancados, no hay posibilidad de que se mueva la ruta”, dijo uno de los usuarios del transporte urbano.

Uno de los puntos bloqueados es en la calle 30, en ambas calzadas, y en varios sectores de la Circunvalar. Otro punto donde se presenta bloqueo es en la vía Galapa - Barranquilla, en el sector Villa Olímpica.

⚠️ ATENCIÓN ⚠️ Informamos a los ciudadanos que la movilidad en la avenida Circunvalar avanza con normalidad. Se evidencia alto flujo vehicular por hora pico ⏰. Unidades de @PoliciaBquilla y miembros de @TransitoBaq realizan controles 🚨👇. pic.twitter.com/yUrq0kRVzV — Tránsito y Seguridad Vial (@TransitoBaq) August 1, 2022

(Le puede interesar: Cuatro hombres fueron asesinados en un billar de Barbacoas, Nariño)

Aunque las autoridades poco a poco han ido restableciendo la movilidad en algunos puntos, sobre las 9:00 de la mañana Transmetro, el sistema de transporte masivo de Barranquilla, informó la suspensión del servicio. Las clases en Malambo y Soledad también fueron suspendidas por la dificultad para llegar hasta estos lugares.

¿Qué está pasando con los conductores en Barranquilla?

Sobre la situación de inseguridad que afrontan los conductores, y que los llevó a protestar de esta manera, David Zapata, gerente de Transmecar, sostuvo que: “Esto se viene presentando hace años y no sabemos qué hacer. Necesitamos que los alcaldes se pongan al frente de esta situación porque esto se salió de control. Es necesario garantizar a la ciudadanía en general seguridad y tranquilidad”.

Desde el sábado 23 de julio, hasta el domingo 31 de julio, fueron asesinados tres conductores de las empresas Coolitoral, Cootrab y Transmecar. Estas personas murieron en circunstancias similares; sujetos que se hacían pasar por pasajeros se subieron a los vehículos, cuando estos se encontraban en horario laboral, y les dispararon.

(Lea también: Andrés Escobar, señalado de atacar a manifestantes, involucrado ahora en una riña)

El hecho más reciente se registró cuando el conductor John Pardo cubría la ruta Barranquilla - Soledad, vía al aeropuerto Ernesto Cortissoz. Delante de los pasajeros, el sicario le disparó. Las autoridades informaron la captura de dos personas que estarían involucradas.

Según la información que maneja la policía de Barranquilla, la banda delincuencial ‘Los Rastrojos Costeños’ estarían detrás de esta situación. “Estas órdenes están viniendo desde afuera de Barranquilla, jóvenes entre 16 y 22 años están cayendo como presas de estas personas y por hasta $3 millones, cometen estos actos”, manifestó el alcalde de la capital del Atlántico, Jaime Pumarejo.

Las órdenes para cometer estos crímenes las estaría dando específicamente alias el ‘Negro Ober’, el máximo líder de la banda delincuencial, quien fue trasladado a celda fría de La Picota. Según la policía, con los homicidios buscan ejercer presión para que al delincuente no se le imponga una pena severa.

“Esta persona tomó la decisión de mandar a presionar, como ya lo había hecho en casos anteriores, y atacar a una empresa de servicio público. Por el momento no tenemos una exigencia económica, pero sí sabemos que empezó a presionar por la decisión de la Fiscalía, que ha solicitado para él la pena de 60 años”, dijo en su momento el general Luis Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.