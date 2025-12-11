Partido Junior vs. Tolima: estas son las medidas de seguridad en Barranquilla

Imagen de referencia. Las puertas del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez se abrirán a las 4:00 p.m. para facilitar el acceso fluido al público. Foto: Alcaldía de Barranquilla

El Distrito de Barranquilla confirmó el operativo de seguridad para el primer partido de la final de la liga Betplay 2025-II en el que se enfrentará Junior con Deportes Tolima este viernes 12 de diciembre a las 8:00 p.m. en el estadio Metropolitano.

El dispositivo de seguridad estará integrado por más de 1.000 policías, 230 soldados, 400 miembros de la logística de Junior, 180 funcionarios distritales y 50 socorristas de la Cruz Roja para garantizar un ingreso seguro, el desarrollo tranquilo de la jornada deportiva y la salida ordenada del público.

“Desde la Alcaldía de Barranquilla, y bajo el liderazgo de nuestro alcalde, Alejandro Char, invitamos a toda la afición a disfrutar la fiesta del fútbol en paz, y a los asistentes al estadio a llegar con tiempo y vivir esta final en un ambiente tranquilo y seguro para todos”, indicó el secretario distrital de Gobierno, Angelo Cianci.

El Puesto de Mando Unificado iniciará funciones a las 3:30 p.m. y 140 cámaras de videovigilancia estarán en funcionamiento para monitorear zonas internas y externas del estadio.

Las puertas abrirán a las 4:00 p.m. para facilitar el ingreso fluido del público, por lo que las autoridades piden a los asistentes llegar temprano. Además, se mantiene la prohibición del ingreso de la barra visitante, medida aplicada desde compromisos anteriores para evitar riesgos y enfrentamientos durante la jornada.

No permitirán el ingreso de envases de vidrios, armas, elementos peligrosos, sustancias inflamables, correas con hebillas metálicas, alimentos, bebidas, bolsos grandes ni carteras. También estará restringido el acceso de personas en estado de embriaguez o bajo efectos de drogas.

Finalmente, pidieron a los asistentes que vivan la final con convivencia y respeto y que al finalizar el encuentro desalojen el estadio con calma para evitar incidentes.