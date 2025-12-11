Estos son los cierres viales que habrá este fin de semana en Medellín

Imagen de referencia. Agentes de tránsito regularán los desvíos en los diferentes sectores donde hay eventos programados este fin de semana. Foto: X de la Secretaría de Movilidad de Medellín

La Secretaría de Movilidad de Medellín anunció que varias vías estarán cerradas entre el 11 y 15 de diciembre por eventos programados que se llevarán a cabo en distintos sectores de la ciudad.

El primer cierre corresponde al evento de la Cuadra Navideña 2025. Desde la medianoche del miércoles 10 fue cerrada la vía de servicio de la avenida Bolivariana, específicamente en el tramo ubicado frente al centro comercial Unicentro, entre la carrera 66B y las transversales 34A y 34B y estará así hasta las 6:00 a. m. del próximo lunes 15 de diciembre.

Esta restricción afecta rutas de transporte público, la ciclorruta y el alimentador, por lo que dispusieron paraderos provisionales en la transversal 34B y recomendó un contraflujo temporal en la calle 34 hacia la avenida Bolivariana para disminuir la congestión que se espera en la carrera 66B.

Por otro lado, el segundo cierre será aplicado por la realización del Bazar Avenida Jardín. Desde la medianoche del viernes 12 hasta la medianoche del domingo 14 habrá cierre total en la carrera 73 entre la circular 1 y la circular 3, así como paso controlado para residentes en la circular 2 entre la transversal 74 y la carrera 73. La ruta de transporte público de Laureles tendrá desvíos y recomendaron planear sus recorridos con antelación teniendo en cuenta los cierres anunciados.

Y Navidad en Patines 2025 generará otras restricciones en la movilidad y transporte. El evento está programado para el sábado 13 de diciembre con un recorrido nocturno de nueve kilómetros y cerca de 3.000 participantes.

La concentración será en el puente de la 4 sur desde las 6:30 p. m. y el recorrido se realizará entre las 8:00 p. m. y las 10:00 p. m. Por esta razón autorizaron cierres totales y parciales en la calle 2 sur para las labores de montaje y desmontaje entre el 11 y el 14 de diciembre.

El recorrido avanzará por la calle 2 sur, la carrera 52 (avenida Guayabal), calle 6 sur, carrera 54, avenida 80, las carreras 70A, 70 y 69B, la calle 30 y nuevamente la carrera 52. Los cierres serán intermitentes debido al avance de los participantes en bloque. Además, el evento contará con 23 agentes de tránsito para regular el paso y garantizar la seguridad de los participantes.

El último cierre será por Medellín Despierta, que se realizará el sábado 13 de diciembre entre las 10:00 a.m. y la medianoche. Habrá un cierre total de vías desde el viernes 12 a las 3:00 p.m. hasta el domingo 14 a las 5:00 a.m. en la carrera 70 entre las circulares 2 y 4, y en la circular 3 entre las carreras 69 y 71, específicamente en el barrio Bolivariana, en la comuna 11 Laureles/Estadio.

Estas cinco rutas de transporte público (191, 193II, 193, 193I y 305) tendrán desvíos, así como afectaciones en las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER). La Secretaría indicó que en todos los eventos habrá agentes de movilidad para garantizar el paso seguro de peatones y la movilidad vehicular.