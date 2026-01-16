Definido el aumento de COP 400 en el pasaje de Transmetro, ¿cuándo se empieza a cobrar?

Imagen de referencia. El ajuste tarifario será de COP 400 pesos y responde a un estudio técnico de costos del sistema de transporte público. Foto: Alcaldía de Barranquilla

El Área Metropolitana de Barranquilla anunció el aumento de la tarifa del Transporte Público Colectivo (TPC) y del sistema masivo Transmetro. El incremento será de COP 400 pesos y representa un aumento del 12,1%.

El ajuste tarifario entrará en vigencia a partir del lunes 19 de enero en Barranquilla y su área metropolitana. Según el estudio técnico que sustenta el aumento, el porcentaje es inferior al incremento del salario mínimo para este año, además de tener en cuenta un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 5,2%.

Además, la decisión fue tomada teniendo en cuenta la evaluación periódica de la canasta de costos del transporte, que incluye variables como el costo del capital del vehículo, combustible, mantenimiento, repuestos, llantas, seguros y otros factores que garantizan la prestación continua y segura del servicio.

El costo del pasaje será: de COP 3.700 en días ordinarios y COP 3.800 los domingos y festivos, según los actos administrativos que regulan el servicio.

“Este ajuste no es una decisión improvisada. Está sustentado en criterios técnicos, financieros y operativos que buscan garantizar que los ciudadanos sigan contando con un servicio de transporte público estable, seguro y sostenible en el tiempo. Nuestro compromiso es proteger al usuario, pero también asegurar que el sistema pueda seguir funcionando con calidad y responsabilidad”, dijo el director del Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García.

Desde la entidad indicaron que el modelo de regulación y financiación del sistema se apoya en dos instrumentos que son el Factor de Calidad (FQ) y el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET). Esto es lo que les permite renovar la flota y mejorar la calidad del servicio.