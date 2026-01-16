Intento de hurto a supermercado terminó en tiroteo y dejó cinco capturados en Cali

Imagen de referencia. Los presuntos delincuentes dispararon contra la Policía, lo que desató un intercambio de disparos. Foto: Policía de Antioquia

Un intento de hurto a un supermercado ubicado sobre la autopista Suroriental, en el barrio El Trébol de Cali, terminó en una balacera entre la Policía y los presuntos delincuentes. El hecho se registró en la noche del jueves 15 de enero y dejó como resultado cinco personas capturadas.

Según el reporte de las autoridades, varios hombres ingresaron armados al establecimiento comercial e intimidaron a clientes y empleados, exigiendo la entrega de dinero y pertenencias. Dos de los presuntos delincuentes custodiaban la entrada, mientras los demás permanecían dentro del local.

Un ciudadano dio la alerta a las autoridades lo que permitió que la Policía acordonara la zona para evitar la huida de los responsables. Al notar la presencia de los uniformados, los presuntos delincuentes dispararon contra la Policía y se desató un intercambio de disparos. Durante el enfrentamiento, los trabajadores y clientes intentaron refugiarse para no resultar heridos.

Finalmente, la Policía logró controlar la situación sin que se registraran civiles lesionados. Además, capturaron a cinco personas en flagrancia, una de ellas resultó herida, fue trasladado a un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades confirmaron que los capturados tenían dos armas de fuego tipo revólver, dinero producto del hurto y varios teléfonos pertenecientes a las víctimas. Además, incautaron el vehículo en el que pretendían escapar.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por los presuntos delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado, mientras avanza su situación judicial.

“Queremos destacar la rápida reacción de nuestra Policía Metropolitana. Los grupos de la Fuerza Pública de la ciudad están haciendo un ejercicio de control y de reacción efectivo. Con la captura de estos cinco delincuentes, de nuevo, reafirmamos el compromiso por la seguridad y la tranquilidad de los caleños”, expresó Jairo García, secretario de Seguridad de Cali.

Por su parte, la Policía investiga si los responsables del hecho pertenecen a una estructura dedicada al hurto de establecimientos comerciales e informaron que mantienen activos cuatro grupos contra atracos que recorren 22 comunas del área urbana con el objetivo de prevenir este tipo de delitos. Y reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar situaciones de emergencia a través de la línea 123.