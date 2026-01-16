Estos son los horarios que retomará Bucaramanga en bares y discotecas

Imagen de referencia. Las autoridades anunciaron controles para el cumplimiento del horario de cierre, en sectores como Cabecera del Llano y el sector de Asturias. Foto: Blu Radio

En Bucaramanga, la alcaldía restableció desde el 15 de enero el decreto que fija a las 2:00 de la madrugada el horario obligatorio de cierre para bares, discotecas, tabernas y establecimientos nocturnos.

La medida aplica en toda la ciudad y pone fin a la ampliación temporal que fue autorizada durante la temporada decembrina que permitía el funcionamiento hasta las 3:00 a.m. y en fechas especiales como 7, 24 y 31 de diciembre hasta las 4:00 a.m.

Con la reactivación del decreto, los establecimientos dedicados a la rumba y entretenimiento nocturno pierden una hora de extensión en su funcionamiento. Sin embargo, las autoridades confirmaron que la ampliación durante las fiestas fue transitoria y reiteraron que el cumplimiento de la media que rige desde el pasado jueves es obligatoria.

El periodo de flexibilización fue acogido por los comerciantes teniendo en cuenta compromisos acordados con la alcaldía como el refuerzo de seguridad en las zonas, el aumento del personal logístico, adelantar acciones de embellecimiento de los sectores y garantizar un manejo responsable de los residuos.

Tras el restablecimiento de los horarios previos, las autoridades anunciaron controles para verificar el cumplimiento de los horarios. Aquellos establecimientos que no acaten la orden se exponen a sanciones económicas y al cierre temporal o definitivo de sus negocios.

Se prevé un mayor control por parte de las autoridades en sectores donde se concentra principalmente la actividad nocturna como Cabecera del Llano, conocida como “Cuadra Play”, y el sector de Asturias.

Además, las autoridades locales insistieron en que la medida busca regular el funcionamiento del comercio nocturno, mantener el orden público y reducir situaciones de riesgo asociadas al consumo de licor.