Colombia
Barranquilla

Pasajero estadounidense de vuelo que aterrizó de emergencia murió en Barranquilla

La ruta que cubría el avión era Santa Cruz-Miami, y se desvió tras la emergencia médica.

Redacción Colombia
26 de agosto de 2025 - 07:19 p. m.
Imagen de referencia. A pesar de la reacción de la tripulación, el pasajero falleció.
Imagen de referencia. A pesar de la reacción de la tripulación, el pasajero falleció.
Foto: Ministerio de Transporte
Un pasajero de un vuelo de la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) que cubría la ruta de Santa Cruz, Bolivia, y Miami, Estados Unidos, presentó complicaciones médicas, por lo que realizaron un desvío de emergencia y aterrizaron en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

A pesar de la reacción de la tripulación, del personal médico en tierra y de un médico que viajaba a bordo, el hombre de nacionalidad estadounidense falleció el lunes 25 de agosto.

Según el comunicado compartido por la aerolínea, activaron todos los protocolos de seguridad cuando el hombre presentó quebrantos de salud. Realizaron el desvío mientras esperaban en tierra para atender la emergencia.

Por su parte, La Aeronáutica Civil informó que el vuelo aterrizó a las 12:20 p.m. en Barranquilla, le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, uso de desfibrilador y posteriormente lo trasladaron al Hospital Universidad del Norte, pero a la 1:05 p. m. confirmaron su deceso.

“La Aeronáutica Civil y Sanidad Aeroportuaria estuvieron en comunicación permanente con la tripulación de la aeronave y actuaron conforme a los protocolos, garantizando una atención oportuna y coordinada”, se lee en el comunicado.

Además, expresaron sus condolencias a la familia del pasajero y aseguraron que “su compromiso de trabajar bajo el principio de excelencia con humanidad, asegurando en todo momento la aplicación de los procedimientos establecidos para la atención de este tipo de eventualidades”.

Por Redacción Colombia

