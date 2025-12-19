Piques ilegales en vía del Atlántico dejaron un joven muerto y cuatro heridos

Un automóvil y dos motocicletas estuvieron involucrados en el accidente. Foto: Archivo Particular

Un siniestro vial ocurrió en la carretera Circunvalar de la Prosperidad, sector del corregimiento de Juan Mina, en jurisdicción de Barranquilla, en una zona donde realizaban piques ilegales con motocicletas. En el hecho, que se registró el miércoles 17 de diciembre, un joven murió y cuatro más resultaron heridos.

Según la información preliminar, el accidente se produjo cuando un automóvil, que se desplazaba por el kilómetro 24 de la vía que conecta la zona costera del Atlántico con el oriente del departamento, colisionó con una caravana de motocicletas que, al parecer, circulaban a alta velocidad y sin luces encendidas.

La víctima mortal fue identificada como Ricardo Ballestas de la Hoz, de 20 años, conductor de una motocicleta, quien murió en el lugar de los hechos. Según las autoridades, el joven no tenía licencia de conducción.

El automóvil era conducido por Jesús Daniel Viera Torres, médico de 26 años, quien sufrió golpes leves. En el mismo vehículo viajaba Sheril Tatiana Mandón López, de 21 años, quien resultó con trauma de tórax y una posible fractura en la mano derecha.

En otra motocicleta que, al parecer, no participaba en los piques ilegales, se movilizaban Yesid Junior Pérez Pineda, de 20 años, y Scarlet Torres Alvear, de 23, quienes resultaron heridos. Pérez sufrió lesiones en varias partes del cuerpo y Torres presentó lesiones en la pelvis y una posible lesión en la columna. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales de Barranquilla.

La reconstrucción del hecho indicaría que, tras el primer impacto, el conductor del automóvil perdió el control del vehículo, mientras intentaba frenar dio varias vueltas sobre la calzada y terminó arrollando a la segunda motocicleta. La moto del joven que murió y el automóvil terminaron incinerados.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla atendieron la emergencia con dos máquinas y evitaron que las llamas se propagaran a la maleza cercana a la vía. Por su parte, las autoridades iniciaron una investigación para establecer responsabilidades.

Por otro lado, la seccional de Tránsito y Transporte del departamento del Atlántico está promoviendo una campaña en contra de los piques ilegales, invitando a los actores viales a no exponer su vida ni la de los demás participando en ellos.