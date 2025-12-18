Encontraron muerta a extranjera de la tercera edad que cayó al río Otún, en Pereira

La mujer de la tercera edad cayó al río Otún. Su cuero fue rescatado horas más tarde por las autoridades. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Linda S. Strauchler, de 77 años, una estadounidense que desapareció en la mañana del pasado miércoles 17 de diciembre, luego de que cayó del puente Albán, en el corregimiento de La Florida, en Pereira.

Lea: Sicarios asesinaron al director seccional de la DIAN en Tuluá

La mujer había llegado hace dos días al corregimiento con el interés de hacer avistamiento de aves. Según indicaron a medios locales habitantes de la zona, la mujer habría caído al río Otún, debido a que el puente no contaba con barandas de protección.

En la búsqueda de la mujer participaron miembros de la Policía de Pereira, así como integrantes de la Defensa Civil, entre otros organismos de socorro, como el cuerpo de Bomberos, que hicieron la inspección río abajo.

Al respecto, el director de la Defensa Civil de Risaralda, Alfredo Muñoz, indicó que una vez que fueron alertados iniciaron la búsqueda a lo largo del afluente, “logrando recuperar su cuerpo a las 11:20 de la mañana”.

Le puede interesar: Este año tampoco se permitirán eventos del “Mejor Parche de la Feria” en Cali, ¿qué pasó?

Sobre lo ocurrido, las autoridades han mencionado que la caída de la mujer habría sido por accidente, debido a que en el momento en que se presentó la emergencia ella estaba tomando y, en un descuido, no se habría dado cuenta de que el puente no tenían barandas.

Ante esto, las autoridades pidieron a las personas que transiten las rondas de ríos y puentes a extremar las medidas de seguridad para prevenir emergencias. Sumado a esto, señalaron que hacen acompañamiento al esposo de Strauchler, quien viajó a Colombia con ella, y a la familia para hacer la repatriación del cuerpo.