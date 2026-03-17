Por explotación sexual, capturaron a estadounidense en hotel del norte de Barranquilla

Imagen de referencia. Las autoridades confirmaron que también se incautaron tres teléfonos celulares. Foto: Secretaría de Seguridad de Medellín

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Las autoridades en Barranquilla confirmaron la captura de un estadounidense y una joven de 19 años por la explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y proxenetismo con menor de edad, luego de que el sujeto fue hallado en flagrancia con una adolescente de 16 años en un hotel en el norte de la ciudad.

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Según informó la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hecho se registró sobre la carrera 53 con calle 100, donde el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia atendió una denuncia por presunto hurto en la habitación de un hotel.

En el lugar, una adolescente de 16 años, que había ingresado al lugar haciéndose pasar por una mayor de edad, discutía con un extranjero, que había llegado a la ciudad para trabajar como interventor de una marca de carros, porque no le había pagado el dinero que le ofreció por la explotación sexual.

En medio de la diligencia, la menor de edad les indicó a los uniformados que el extranjero la había contactado bajo la intermediación de otra mujer de 19 años y no le quería el monto acordado.

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“Ante la posible comisión de un hecho delictivo que vulnera los derechos de la menor, los uniformados activaron de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de casos, logrando la captura de los presuntos implicados y garantizando la protección de la adolescente”, añadieron las autoridades.

En medio de la captura, la Policía de Barranquilla confirmó que se incautaron tres teléfonos celulares, que serán claves para las investigaciones, así como se dejó en poder de la Fiscalía a las dos personas que fueron capturadas.