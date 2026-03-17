Un hombre perdió una mano en medio de paro minero mientras manipulaba pólvora

Al menos 6.000 mineros se han unido al paro que ha mantenido bloqueado el paso entre Medellín y Montería. Foto: Captura de pantalla

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Con bloqueos sobre los sectores de La Apartada y Puerto Libertador (Córdoba), Caucasia y en Campoalegre (Antioquia), comenzó el paro minero convocado desde el pasado lunes 16 de marzo debido a los incumplimientos del Gobierno Nacional a los acuerdos hechos en pasadas protestas a finales del año pasado, así como por la continuidad de los operativos de la Fuerza Pública en zonas de extracción.

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Los manifestantes se han estado tomando el paso entre Medellín y Montería por la Troncal del Caribe, impidiendo el paso de vehículos con la tala de árboles, pero también con quemas sobre la vía y plantones de manifestantes que se mantienen este martes 17 de marzo.

Los organizadores del paro minero han advertido que las manifestaciones, que se concentran en Caucasia y Puerto Libertador, continuarán de manera indefinida hasta que se logren concertar acuerdos con el Gobierno Nacional.

Manifestantes del paro minero en el Bajo Cauca bloquearon la vía que comunica a Caucasia con Montería y Medellín. Además de atrevesar vehículos en el corredor vial, algunos de los que participan en la protesta están quemando llantas en la carretera. pic.twitter.com/Kh0ctTKZm2 — Teleantioquia (@Teleantioquia) March 17, 2026

Una de las motivaciones para activar el paro han sido los más de 30 operativos que se han realizado en las últimas semanas, en los que se destruyeron 35 retroexcavadoras y 50 motobombas.

“Pareciera que quisieran acabar con la minería. No hacen sino quemar nuestras máquinas, quemar nuestra traga, quemar nuestras motobombas. Le decimos al Ministro de Defensa que esas personas que él trata de criminales están aquí. Que vengan y miren que aquí no hay criminales”, dijo a Blu Radio uno de los manifestantes.

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Los bloqueos sobre los pasos entre la costa Caribe y el centro del país se mantienen intermitentes para permitir el paso de alimentos, productos de primera necesidad, animales y misiones médicas.

Sobre la situación, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que “vamos a quedar incomunicados por cuenta de incumplimientos que asumió el Gobierno Nacional con ellos, no se puede ceder allí, porque está de por medio la protección de activos ambientales, sino también la financiación que a través de la minería criminal se surte en favor de grupos armados organizados”.

Manifestante del paro minero perdió una mano

En medio de las manifestaciones, la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba confirmó que un hombre resultó gravemente herido con pólvora en uno de los puntos de concentración de las protestas.

Sobre lo ocurrido, se conoce que un hombre de 24 años, que sería oriundo de Medellín, tendría el explosivo en la mano derecha en la que le explotó. En videos publicados en redes sociales se ve cómo el sujeto gravemente herido es sacado del lugar en una motocicleta.

La Mesa Minera advirtió que el hecho se presentó luego de la jornada de manifestaciones, así como no tenía conocimiento de la manipulación de pólvora en el lugar, por lo que recordaron a los manifestantes que se ha prohibido el uso de artefactos explosivos en medio de las movilizaciones para garantizar las protestas pacíficas. El sujeto perdió la mano.

Este martes 17 de marzo el paro continúa en la troncal del Caribe, en el sector entre Tarazá y Caucasia, lo que afecta el tránsito de transporte de pasajeros entre la costa y el centro del país.