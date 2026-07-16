Mujer tuvo bebé frente a clínica de Cartagena; autoridades anunciaron investigaciones

La alcaldía indicó que envió un equipo de vigilancia y control a la clínica que negó el servicio. Foto: Clínica Crecer

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La alcaldía de Cartagena anunció investigaciones tras conocerse el caso de una mujer que dio a luz en frente de la Clínica Crecer de la ciudad. Aunque se conoció que posteriormente fue atendida, el alcalde Dumek Turbay calificó el hecho como "inadmisible" y sin “ninguna justificación”.

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El caso se conoció por un video difundido por redes sociales, que dura aproximadamente 52 segundos, en el que se ve a la mujer tendida sobre el andén que da al centro asistencial, dando a luz, lo que causó gran indignación entre los internautas.

Una de las personas que respondió a los hechos fue el alcalde Dumek, quien pidió al director del Dadis (Departamento Administrativo Distrital de Salud), Rafael Navarro, “para que requiera al centro asistencial e inicie las investigaciones correspondientes”.

Sobre la situación, Navarro explicó que: “apenas nos enteramos de este caso, hicimos la disposición de los equipos, tanto de vigilancia y control como de salud materna y salud perinatal, para que acudieran a hacer las revisiones pertinentes. Esto implica revisión de historia clínica, entrevista con pacientes, entrevista con familiares y con el cuerpo asistencial”.

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Sumado a esto, el funcionario resaltó que, si bien la clínica no cuenta con atención de urgencia, está en la obligación de prestar la atención en los casos de parto, como lo establece el Registro Especial de Prestadores ante el Ministerio de Salud.

Sobre la salud de la mujer y su bebé, Navarro aseguró que se encuentran estables, aunque están hospitalizados en otro centro de salud, al que fueron trasladados tras presentarse la emergencia.

Finalmente, señaló que un equipo de vigilancia y control fue enviado a la clínica donde la mujer no fue atendida. “Desde el distrito rechazamos que tengamos partos extrainstitucionales, sabiendo que el Distrito de Cartagena se ha esmerado en garantizar el acceso a la ruta materno perinatal, que todas las mujeres, incluso las que no tienen filiación (...) Vamos a verificar qué pasó y, obviamente, haremos, pues, en caso de encontrar fallas, además de las correcciones, las sanciones que fueran pertinentes”.