Por incendio en bodega de Postobón en Malambo tuvieron que evacuar a trabajadores

Un incendio de grandes proporciones se registró en la tarde de este jueves 5 de febrero en una bodega de Postobón en Malambo. El avance de las llamas levantó una gigantesca columna de humo, por lo que fueron evacuados los empleados del lugar.

El hecho atemorizó al municipio por la cantidad de humo que salía del lugar. En imágenes compartidas por redes sociales se veía cómo las llamas salían de gran parte de la bodega, mientras que el cielo se ponía negro por la densa capa que se armó sobre el lugar.

La emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos de Malambo, en conjunto con el de Soledad. El cuerpo de socorro indicó que fueron alertados por el equipo de vigilancia del lugar que por cámaras de seguridad identificaron el foco del incendio dentro de la bodega.

#ATENCIÓN | Incendio en planta de Postobón en Malambo

Se registra un incendio en la planta de Postobón ubicada en el municipio de Malambo. Unidades del Cuerpo de Bomberos ya se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia.@CNC870AM#Malambo #Postobón #Incendio #Bomberos pic.twitter.com/JnIAyidYRQ — CENTRO DE NOTICIAS CARIBE (@CNC870AM) February 5, 2026

Ante el avance de las llamas, al llegar el primer equipo de bomberos con la máquina extintora, se hizo la evacuación de todos los empleados del lugar, así como se pidieron refuerzos a los cuerpos de bomberos de Barranquilla, Galapa y Sabanagrande, quienes trabajaron en evitar que las llamas se extendieran a bodegas aledañas.

Sobre la emergencia, el comandante de los bomberos de Malambo, Ralphy Coronado, señaló que no hubo personas lesionadas, aunque sí pérdidas totales dentro de la bodega. Por el momento, las autoridades investigan las causas de la conflagración y si tuvo que ver con alguna falla eléctrica o por la reacción de algunos elementos químicos.

Este caso recuerda al ocurrido hace unas semanas en una fábrica de colchones sobre la vía Oriental, en el mismo municipio, que quedó completamente destruida por las llamas. En ese caso, las autoridades también centraron los esfuerzos en evitar que la conflagración se extendiera a estructuras cercanas, debido a que, por los materiales dentro del lugar, las llamas se extendieron rápidamente por el local.