Por presunto “paseo de la muerte” murió una mujer en Luruaco, Atlántico

Imagen de referencia. El auxiliar de enfermería asignado al traslado iba en el asiento delantero de la ambulancia junto al conductor, en lugar de supervisar a la paciente, quien viajaba en la parte trasera junto a su hija. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Silvia Jiménez García falleció en una ambulancia mientras era trasladada de urgencia a un hospital en Sabanalarga. La comunidad denunció que el conductor cambió la ruta para buscar a otra persona que hiciera el traslado, lo que habría causado una demora de al menos 40 minutos. La gerente del hospital de Luruaco, Nirma Guerrero, reconoció que el auxiliar de enfermería no estaba junto a la paciente y anunció correctivos.

Lea: Polémica entre el gremio de docentes y alcaldía de Bucaramanga: ¿Hay clases o no?

Las primeras versiones indicaron que el conductor hizo una parada para pedirle a un familiar que lo reemplazara, pues tenía compromisos personales. Sin embargo, la gerente aclaró que el conductor sufría una enfermedad y, sintiéndose indispuesto, buscó a su compañero de trabajo para delegarle el servicio.

En el trayecto, la hija de Silvia Jiménez se percató de que su madre ya no tenía signos vitales. Además, se confirmó que el auxiliar de enfermería iba en el asiento delantero y no junto a la paciente. Guerrero aseguró que el auxiliar será retirado del hospital por no cumplir con los protocolos de atención.

Jiménez había ingresado al hospital con un fuerte dolor abdominal. Tras mostrar mejoría, fue dada de alta, pero regresó horas después con los mismos síntomas, por lo que se ordenó su traslado a Sabanalarga.

Le puede interesar: Tiroteo en Girón dejó un hombre muerto y dos heridos, entre ellos un menor de edad

Familiares de la víctima se reunieron con la gerente del hospital, quien prometió tomar medidas para evitar casos similares. “Dentro de los descargos que se le hicieron al personal, se corroboró que es cierto. El auxiliar no iba atrás con el familiar y la paciente, como debe ser, sino que se embarcó en el asiento junto con el conductor, algo contrario a lo que indican los procesos estipulados. Nosotros, como institución, estamos tomando los correctivos. Con esto, no puede continuar en el centro asistencial”, dijo Guerrero a Blu Radio.

Emmanuel Morales, líder social de Luruaco, denunció que el municipio solo cuenta con una ambulancia para cinco corregimientos y cuatro veredas. “Hay un descuido administrativo respecto a ese deber que tiene el representante del municipio, pues se debe garantizar la seguridad, salud y la vida de los miembros de la comunidad en el municipio de Luruaco. Hace falta implementar una serie de medidas para tomar correctivos al caso. Por ejemplo, faltan más ambulancias”, afirmó Morales.