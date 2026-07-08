¿Por qué Barranquilla se cubrió de humo? Nueva emergencia en isla Salamanca

Imagen de un video de redes sociales en el que habitantes de Barranquilla registraron el humo que cubría la ciudad. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Parte del norte y el centro de Barranquilla estuvieron cubiertos por densas columnas de humo en la tarde del martes 7 de julio y la mañana del miércoles 8 de julio, debido a dos incendios: uno en inmediaciones del Vía Parque Isla Salamanca, en la orilla del río Magdalena, y otro dentro de la ciudad, en el sector La Bendición de Dios. Varias viviendas del barrio Villanueva fueron evacuadas de manera preventiva mientras se atendía la emergencia.

Lea: Buscan a tres hombres venezolanos desaparecidos en Medellín

Sobre el incendio en Isla Salamanca, los bomberos de Sitionuevo y los brigadistas del parque han identificado dos frentes de fuego, aunque no se ha precisado cuánto se comprometió del área protegida de la reserva, pues las dificultades para llegar al terreno impidieron atender el incendio durante el martes y los equipos empezaron el trabajo en la mañana del miércoles cuando hubo mejores condiciones de visibilidad.

Mientras tanto, algunos habitantes de Barranquilla reportaron, por medio de redes sociales, molestias por la calidad del aire, asegurando que la cantidad de humo era difícil de soportar, pues entraba hasta las viviendas y causaba irritación en ojos y garganta. Estos reportes ciudadanos se concentraron especialmente en las zonas cercanas al Gran Malecón del Río.

El segundo incendio, que ocurrió dentro de la ciudad, se registró alrededor de las 7:40 p.m. en una zona verde al lado del río, cerca de la empresa Riverport. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, Edwin Pacheco, explicó que este incendio fue la principal fuente de humo que afectó el Gran Malecón y descartó que esta humareda naciera de la Isla Salamanca. Tres máquinas del Cuerpo de Bomberos trabajaron durante la noche del martes y lograron un avance cercano al 90% en el control.

“El incendio está controlado. Lo que aún se observa son vapores y efectos del calor residual que quedó en el terreno, pero ya no existe riesgo de propagación”, explicó el comandante ante los reportes de humo en la zona durante la mañana del miércoles.

Lea: Ataque sicarial en un billar de Barranquilla deja un adulto mayor muerto

Los incendios estarían asociados a la ola de calor que atraviesa el país, con temperaturas que han alcanzado picos cercanos a los 40 grados Celsius.

William Riaño, meteorólogo de la oficina de pronósticos del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), anunció que “las temperaturas más altas las esperamos en los departamentos con menor nubosidad, como el centro y norte de Sucre, el norte de Atlántico, algunos sectores del centro y norte del Cesar y La Guajira”.

Por esto, el IDEAM mantiene el nivel de alerta más alto por riesgo de incendios forestales en Magdalena y Cesar, y una alerta intermedia en Atlántico y La Guajira. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a prevenir riesgos evitando quemas durante la temporada seca, así como a notificar a las autoridades de nuevos focos de incendios.