Buscan a tres hombres venezolanos desaparecidos en Medellín

Imagen de referencia. Las autoridades informaron qu elos tres hombres llevaban poco tiempo viviendo en el territorio. Foto: Empresa de Desarrollo Urbano

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La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, a través de las secretarías de Seguridad y de Paz y Derechos Humanos, buscan a tres venezolanos reportados como desaparecidos en el occidente de la ciudad. Se trata de Daniel Jesús Vargas, Luis Fernando Puerta y Ángel José Villena.

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Los tres hombres fueron vistos por última vez el 16 de junio en el sector conocido como Curva de Dimas, en el barrio Robledo Aures, donde se encontraban reunidos.

Los familiares de Luis Fernando Puerta Pérez informaron que tiene 25 años, mide 1.80 metros, es de tez trigueña, cabello corto y ondulado y contextura gruesa. Al momento de su desaparición vestía una gorra negra, buso plástico gris, camiseta negra, jean azul oscuro y tenis blancos con detalles negros.

Tras las denuncias de las familias, se activó el mecanismo de búsqueda coordinado entre las autoridades de la ciudad. El secretario de Paz y Derechos Humanos del Distrito, Carlos Arcila, confirmó que “con la secretaría de Seguridad, la Fiscalía y Policía Nacional hemos buscado ya el rastreo y la identificación, y estamos atentos a lo que pueda resultar, verificando con las familias”.

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Hasta el momento no existe una hipótesis oficial sobre lo ocurrido. Una de las líneas de investigación contempla la posibilidad de que los tres hombres hayan sido interceptados por integrantes de una estructura criminal con presencia en Robledo.

El funcionario también entregó información sobre el suceso y los hombres. “Estaban departiendo y ahí los abordaron, y no volvieron a saber de ellos. Son población venezolana, tenían familiares ahí, pero no vivían en el sector y apenas habían llegado a vivir en el territorio”, explicó Arcila, agregando que ninguno de los tres había reportado amenazas previas ni registra antecedentes judiciales o vínculos con actividades delincuenciales.