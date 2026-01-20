Por video, investigan a agente de tránsito que habría recibido soborno en Soledad, Atlántico

La Dirección de Tránsito de Soledad le abrió una investigación al agente de tránsito que aparece en el video. Foto: Captura de pantalla

La dirección del Instituto Municipal de Tránsito y Transportes de Soledad, Atlántico, anunció que abrió una investigación contra el agente de tránsito que aparece en un video difundido en redes sociales recibiendo presuntamente un soborno por parte de un motociclista.

En las imágenes se ve a un agente de tránsito, que recostado sobre una moto de un policía, recibe, al parecer, dinero que le da un motociclista que posteriormente se va. El dinero sería para evitar ponerle un parte por una infracción.

En ese momento, el hombre que graba interpela al agente de tránsito y le dice que se meta el billete al bolsillo. El agente le responde, pero quien graba la escena sigue gritándole: “ladrón”, “corrupto”, así como critica la postura del policía, quien solo se hace a un lado e ignora las quejas del hombre.

Luego de que el video se difundió en redes sociales, Santander Donado, director del Instituto Municipal de Tránsito, aseguró que “no permitiremos ningún acto de corrupción, ni la afectación a nuestros actores viales. Lo que deseamos es que todos cumplamos con las normas de tránsito y seguir trabajando por la movilidad sostenible en el municipio”

Por ello, explicó que ordenó al jefe de control interno abrir el proceso disciplinario para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del agente de tránsito que apareció en el video. De igual forma, recordó que la entidad tiene abiertos varios canales para hacer este tipo de denuncias.

Entre estas están las oficinas en el segundo piso del centro comercial Nuestro Atlántico, así como se encuentran habilitadas la línea de la Transparencia 3016820599 y el correo electrónico jefecontroldisciplinario@transitosoledad.gov.co.

En julio del año pasado, cuatro funcionarios fueron suspendidos por una agresión que quedó registrada en video en el mismo municipio, en medio de un procedimiento irregular.