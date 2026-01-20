La falsa oferta laboral con la que estafaron a decenas de artistas en Medellín

Las víctimas fueron contactadas por un hombre que les ofreció COP 800.000. Foto: Alcaldía de Medellín

Más de 40 artistas y modelos de Medellín fueron víctimas de una estafa que se realizó en la ciudad bajo una falsa promesa de empleo para un proyecto cultural que supuestamente se estaba haciendo con la alcaldía de Medellín. Una de las personas afectadas contó la metodología que usó la persona que los estafó.

Sofía Lopera, una de las víctimas de la estafa, aseguró a Blu Radio que ella y otras personas de su entorno fueron contactadas por un sujeto que se identificó como Julián Cortés y que les ofreció COP 800.000 por participar en el proyecto audiovisual.

Para integrarse, el sujeto pedía a las mujeres previamente un pago de COP 100.000 para afiliarlas a la ARL que habían adquirido para el rodaje, por lo que varias hicieron la consignación. Pero a Lopera esto le llamó la atención, por lo que consultó a su profesor de ballet.

“Él nos dijo: ‘Yo no sé nada de ese proyecto, pero voy a llamar a tal persona, que ella es la encargada de esas contrataciones, a ver qué me dicen’. La llamó y ella le dijo que no, ‘ahorita en enero no tenemos nada programado, empezamos toda la agenda en febrero’”, explicó Lopera

Ante esto, la joven le escribió a Julián Cortés pidiéndole más detalles del trabajo. “Le escribí y le dije: hola, cuéntame, ¿de qué dependencia la Alcaldía te contactó? Y él me dijo: ‘¿Cómo así? Se enojó un montón’“.

Con el paso de los días, el sujeto no solo les pidió más dinero por supuestos inconvenientes en la afiliación a la ARL, sino que además comenzó a tratar mal y pelear con algunas de las mujeres que supuestamente harían parte del proyecto, hasta el punto de que no les volvió a contestar.

“Desde eso, pues no me respondió. Le escribía: ‘hola, Julián, ¿qué sucede?’, no me respondía. Y ya a varias no les sacó nunca la ARL. Me dijo que me iba a devolver la plata y desde eso no me contesta”, aseguró Lopera.

Ante esto, el grupo de personas afectadas ha pedido el apoyo de las autoridades para dar con el paradero del sujeto, dado que no solo se habría quedado con el dinero, sino además con copia de documentos y fotografías de las mujeres, quienes temen que puedan ser usados con otros fines.