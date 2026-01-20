Habrá cortes de luz en Medellín y municipios cercanos: verifique los barrios

Los cortes de energía serán por algunas horas mientras se realizan labores de mantenimiento. Foto: Pixabay

EPM confirmó que para el cierre de esta semana se tienen previstos varios cortes en el servicio de energía en Medellín y municipios aledaños por cuenta de trabajos de mantenimiento en varias de las redes.

Los cortes programados se harán entre este miércoles 21 y el viernes 23 de enero, por aproximadamente ocho horas, por turnos divididos entre estos tres días.

En este tiempo se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en subestaciones y redes de subtransmisión. Por ello, EPM recomendó a los usuarios recargar elementos electrónicos, almacenar agua potable y alimentos no perecederos y desconectar los electrodomésticos durante el corte.

Barrios que tendrán cortes de luz

Miércoles 21 de enero

Urrao

Horario: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sectores afectados: Salado, Honda, San Matías, Sabanas, El Escobero, Los Barrancos, El Top, La Clara y El Maravillo.

Vigía del Fuerte

Horario: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sectores afectados: Boca de la Luisa, Piedras Gordas y Guaguando.

Jueves 22 de enero

Medellín – San Antonio de Prado

Horario: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sectores afectados: Montañita, El Salado, Yarumito y El Astillero.

Ituango

Horario: de 9:00 a.m. a 2:30 p.m.

Sectores afectados (zona urbana): El Carmelo, Bolívar, Jordán, La Plazuela, Ruiz y San Roque.

Santa Rosa de Osos

Horario: de 5:30 a.m. a 2:00 p.m.

Sectores afectados: La Clara, Barrancas, La Pava Salamina y La Lomita.

Yolombó

Horario: de 5:30 a.m. a 6:00 p.m.

Sectores afectados: El Llano, Chilimaco y El Caney.

Horario: de 5:30 a.m. a 2:00 p.m.

Sectores afectados: La Cumbre.

Viernes 23 de enero

