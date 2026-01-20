Habrá cortes de luz en Medellín y municipios cercanos: verifique los barrios

Escucha este artículo
EPM confirmó que para el cierre de esta semana se tienen previstos varios cortes en el servicio de energía en Medellín y municipios aledaños por cuenta de trabajos de mantenimiento en varias de las redes.
Los cortes programados se harán entre este miércoles 21 y el viernes 23 de enero, por aproximadamente ocho horas, por turnos divididos entre estos tres días.
En este tiempo se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en subestaciones y redes de subtransmisión. Por ello, EPM recomendó a los usuarios recargar elementos electrónicos, almacenar agua potable y alimentos no perecederos y desconectar los electrodomésticos durante el corte.
Barrios que tendrán cortes de luz
Miércoles 21 de enero
Urrao
- Horario: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Sectores afectados: Salado, Honda, San Matías, Sabanas, El Escobero, Los Barrancos, El Top, La Clara y El Maravillo.
Vigía del Fuerte
- Horario: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Sectores afectados: Boca de la Luisa, Piedras Gordas y Guaguando.
Jueves 22 de enero
Medellín – San Antonio de Prado
- Horario: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Sectores afectados: Montañita, El Salado, Yarumito y El Astillero.
Ituango
- Horario: de 9:00 a.m. a 2:30 p.m.
- Sectores afectados (zona urbana): El Carmelo, Bolívar, Jordán, La Plazuela, Ruiz y San Roque.
Santa Rosa de Osos
- Horario: de 5:30 a.m. a 2:00 p.m.
- Sectores afectados: La Clara, Barrancas, La Pava Salamina y La Lomita.
Yolombó
- Horario: de 5:30 a.m. a 6:00 p.m.
- Sectores afectados: El Llano, Chilimaco y El Caney.
- Horario: de 5:30 a.m. a 2:00 p.m.
- Sectores afectados: La Cumbre.
Viernes 23 de enero
Alejandría
- Horario: de 12:00 m. a 3:00 p. m.
- Sectores afectados: La Inmaculada, Piedras, La Pava y El Carbón.