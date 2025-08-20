Prestamista denunció a Teófilo Gutiérrez por amenaza de muerte

El jugador Teofilo Gutiérrez, ahora en el Junior de Barranquilla, Foto: Crédito: Twitter Deportivo Cali

Un prestamista, identificado como Gastón Santo Marriaga González, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el jugador Teófilo Gutiérrez por amenaza de muerte, según se puede evidenciar en un documento que ronda en redes sociales.

La denuncia indica que en febrero del año pasado el jugador y el prestamista llegaron a un acuerdo para un préstamo de dinero. El acuerdo incluía que Gutiérrez debía devolver el capital con intereses, pagos que se le entregaron solo hasta abril de este año.

En el documento, se asegura que el 12 de agosto de este año hubo un encuentro acordado para la entrega del total del capital e intereses pendientes. Sin embargo, Gutiérrez se habría negado a pagar los intereses de alrededor de cuatro meses y habría amenazado a Marriaga con frases como “que cualquier día me encontraban con la boca llena de moscas”, como dicta en la denuncia.

Marriaga, además, expresa que teme por su vida y responsabiliza directamente al jugador Teófilo Gutiérrez Roncancio de cualquier eventualidad contra su vida, debido a que este último le amenazó y por ser una figura pública, teme represalias.

La denuncia fue presentada ante la Seccional Atlántico de la Fiscalía y según El Heraldo, entre el próximo viernes y lunes el deportista tendrá que entregar su versión de los hechos ante las autoridades.

Teófilo Gutiérrez había sido denunciado anteriormente. Según la pasada denuncia, el jugador tocó las nalgas de una mujer, quien trabajaba en la logística de un encuentro deportivo, sin su consentimiento en dos ocasiones durante el intermedio de un partido de fútbol entre Deportivo Cali y Deportes Tolima.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) impuso a Gutiérrez una suspensión de cuatro fechas fuera de las canchas y una multa equivalente a 250 dólares. Aunque no existen pruebas del hecho, el jugador indicó que llegó a un acuerdo con la denunciante.

Se conoce la denuncia formal en la Fiscalía General de la Nación, contra el futbolista Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio por presuntas amenazas de muerte a un comerciante. Vía Las Noticias Col. https://t.co/5NPBftuorj pic.twitter.com/ai1soLxqX4 — Breinner Arteta Cañizares (@ArtetaBreinner) August 20, 2025