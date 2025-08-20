Anuncian prioridad en investigación de cuatro mujeres desaparecidas en Valle del Cauca

En el municipio de Restrepo, Valle del Cauca, se registraron movilizaciones para exigir la libertad de las mujeres desaparecidas. Foto: Facebook Alcaldía de Restrepo, Valle

La Fiscalía y la Policía Nacional anunciaron prioridad en la investigación de los casos de cuatro mujeres desaparecidas, una de ellas presuntamente secuestrada, en diferentes municipios del Valle del Cauca.

Esta decisión se tomó en un consejo de seguridad en el que participaron autoridades de la Gobernación, Policía, Ejército y alcaldías municipales, quienes acordaron la conformación de varios equipos especiales de investigadores para atender los casos reportados en municipios de La Cumbre, Sevilla y Restrepo.

Uno de los casos más destacados es el de Daniela Hernández, desaparecida en Sevilla, en el cual se asignó un fiscal especializado y un grupo de investigadores enviados desde Bogotá. La Gobernación ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita su regreso.

En La Cumbre, se trata de la desaparición de Esperanza Muñoz, vista por última vez abordando un vehículo luego de mostrarle a dos hombres una propiedad rural. Según la familia de la víctima, han recibido llamadas extorsivas desde entonces y les preocupa la salud de mujer que tiene una condición médica. Para este caso, se conformó un equipo de investigadores entre la Policía Sijin y la Fiscalía para esclarecer este caso.

Finalmente, se informó sobre dos jóvenes desaparecidas desde el pasado 30 de julio en el municipio de Restrepo, con denuncias ya recibidas y en proceso de esclarecimiento. Las desaparecidas fueron Mayra Alejandra Motato, de 30 años, y Yurani Andrea Torres, de 21 años.

“Nosotros supimos de los hechos casi ocho días después de su desaparición, porque la familia de estas mujeres estaba esperando alguna noticia. Tan pronto tuvimos la información, activamos las rutas de apoyo y el acompañamiento para informar a las instituciones y entidades correspondientes”, indicó la secretaria de Gobierno del municipio de Restrepo, Claudia Patricia García.

Por su parte Juan Manuel Salcedo, representante por le Valle del Cauca, rechazó la falta de pronunciamiento de la Defensora del Pueblo en estos casos. “Y la @DefensoriaCol @MarnIris Guarda silencio, sin mostrar compromiso con la defensa del género? La prisa que tuvo para reclamar los derechos del asesino del Senador Miguel Uribe, ojalá la tuviera para defender los derechos humanos de todos los colombianos”, manifestó en su cuenta de X.