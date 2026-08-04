¿Dónde ver las hojas de vida de los nuevos ministros?: el Dapre ya las publicó

Estos son algunos de los ministros que acompañarán al Gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto: Cortesía

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El Departamento Administrativo de Presidencia del gobierno de Gustavo Petro, hizo públicas las hojas de vida de vida de los ministros y ministras de la nueva administración de Abelardo de la Espriella.

En total, son públicas en este momento 11 de las 18 hojas de vida que se deben subir al sistema y se espera que las siete faltantes puedan ser publicadas en el transcurso del día para que las y los ministros puedan posesionarse junto al presidente el próximo 7 de agosto, pues por ley, estos documentos deben publicarse con un mínimo de tres días de antelación para comentarios.

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En caso de que la administración saliente no hubiese subido estos documentos, o no complete la carga total, será la administración entrante la que deberá hacerlo después de asumir el poder, lo que impediría que el nuevo gobierno entre de lleno en sus funciones desde el viernes.

Las hojas de vida publicadas son las de Rodrigo Lara (Interior), Elsa Noguera (Transporte), Indalecio Dangond (Agricultura), Jorge Mora (Defensa), Alexandra Falla (TIC), Miguel Gómez Martínez (Hacienda), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Iván Cancino (Justicia), Paola Holguín (Cultura), Fabio Arjona (Ambiente) y Mauricio Gómez Amín (Comercio).

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Además, entre otras de las hojas de vida, para el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) van: Nicolás Gómez, Valerie Laufarie, y Carlos Andrés Ríos, entre otros.

Estos documentos pueden consultarse a través de la página web del Dapre o en este link.

Con este proceso, el país termina de alistarse para la posesión de De la Espriella, que se llevará a cabo en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. A la ceremonia ya han confirmado su asistencia diferentes líderes internacionales, entre ellos Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador).

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