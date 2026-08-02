Así será la posesión de De la Espriella: invitados, controversias y más | La Mesa Redonda

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ultima detalles de su agenda para la posesión del 7 de agosto en Cali, Valle del Cauca. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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La posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya se encuentra en la preparación de sus detalles finales. La ceremonia tendrá lugar en la Universidad Santiago de Cali, locación que fue aprobada por el Congreso para desarrollar ese acto en el que el presidente del Senado, Honorio Henríquez, entregará la banda presidencial al nuevo jefe de Estado.

Poco a poco ya se van aclarando puntos del evento como por ejemplo, su agenda. El mismo iniciará desde la 3:00 p. m. del 7 de agosto y el aforo, según parece, tendrá más limitaciones de lo habitual. Al ser un recinto cerrado, cerca de 2.500 personas podrían presenciar la posesión presidencia. De ese aforo ya hay 285 cupos apartados para congresistas, así como una decena de sillas que ocuparán dignatarios internacionales y sus respectivas parejas.

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En esa misma jornada se realizarán concentraciones lideradas por la oposición. Cali, Barranquilla y Bogotá serán las capitales convocadas por el senador Iván Cepeda, quien mantendrá su postura de “desobediencia civil pacífica”. Este es el análisis completo de la ceremonia realizado por La Mesa Redonda de El Espectador.

Vea el análisis completo de La Mesa Redonda

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