Protestas en Barranquilla por partido Colombia vs Argentina

A menos de una hora de que inicie el partido, cientos de personas protestan en las inmediaciones del estadio Metropolitano Roberto Meléndez y piden que no haya juego.

Desde las 3:00 p.m. estaba convocado el plantón pacífico en los alrededores del escenario deportivo donde se llevará a cabo el juego entre las selecciones de Colombia y la de Argentina por la octava jornada de eliminatorias sudamericanas para el mundial de Qatar 2022. Hasta el momento las protestas han concurrido de manera pacífica, aunque por redes sociales circulan denuncias de capturas injustificadas en contra de jóvenes que hacían parte del plantón.

La administración distrital dispuso de un robusto esquema de seguridad para garantizar la seguridad en la ciudad y que el partido pueda llevarse a cabo sin ningún percance.

En total son 4.500 policías que están desplegados por la ciudad. Mientras que 2.000 uniformados estarán en las inmediaciones del estadio otros 2.500 más garantizarán el orden público en la capital del Atlántico. Adicionalmente se dispusieron 800 cámaras de seguridad y no se permitirá el tránsito vehicular en los alrededores del escenario deportivo.

Los ciudadanos que se han dado cita en las cercanías del estadio Metropolitano Roberto Meléndez piden que el encuentro, que iniciará a las 6:00 p.m., se cancele considerando la situación social que atraviesa el país. Las frases que más se repiten en cánticos y pancartas son “sin paz no hay fútbol” y “en quilla no se juega”.

Mientras tanto, el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, se refirió a esta solicitud en entrevista con Noticias Caracol, “ninguna organización ha desafiado la realización del partido o ha dicho utilizar la violencia para impedirlo. Sí hay unos panfletos circulando, que no debería jugarse. Sin embargo, hago un llamado porque hoy es la oportunidad de recuperar el empleo de muchas personas”.

Pumarejo también señaló que esperan no tener que recurrir a la fuerza, refiriéndose a las manifestaciones, y que “tenemos que demostrarle al mundo que se puede protestar y también permitir que hagan su labor, sin que esto vaya en contraposición. Dejar que esto suceda no significa que no se reconozca la protesta”.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Diego Rosero, también se refirió a las protestas y aseguró que todo está dispuesto para que el partido se desarrollé con normalidad y para que los asistentes ingresen con agilidad. Sobre la convocatoria afirmó que “desde la Policía Nacional hay que decir el fútbol construye paz”.

Este será el primer partido en más de 15 meses que contará con la presencia de público en un estadio del país. A las tribunas del Roberto Meléndez podrán ingresar hasta 10.000 hinchas.