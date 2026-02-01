¿Quién es el nuevo alcalde de Ponedera, Atlántico?

Juan Sebastián Mendoza es abogado de la Universidad Libre de Barranquilla. Foto: Prensa Juan Sebastián Mendoza

El abogado Juan Sebastián Mendoza fue el ganador de las elecciones atípicas que este domingo 2 de febrero se realizaron en el municipio de Ponedera, en Atlántico, luego de que el Consejo de Estado anuló la elección del alcalde Aristarco Romero.

De acuerdo con la Registraduría, las elecciones atípicas se realizaron con total normalidad, con más de 21.000 personas habilitadas para votar, en cinco puestos de votación que fueron instalados en el casco urbano y zona rural del municipio.

En total, Mendoza (avalado por la Alianza Verde) obtuvo 10.009 votos, que equivalen al 71,46 % del total de sufragios. Seguido estuvo Karen Vanessa Hernández Herrera, con el apoyo del Partido Político La Fuerza, con 3.561 votos, que representan el 25,42 %.

#Elecciones2026🗳️ Elección atípica de alcalde📍Ponedera, Atlántico | Boletín 11 pic.twitter.com/7G49ras7S2 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) February 1, 2026

Mientras que en tercer lugar quedó Edwin Alonso Figueroa Polo, de la Coalición Colombia Humana – Pacto Histórico, que solo obtuvo 216 votos, que corresponden al 1,54 %.

¿Por qué hubo elecciones atípicas en Ponedera?

En noviembre de 2025, el Consejo de Estado confirmó la nulidad de la elección de Aristarco Romero como alcalde de Ponedera tras confirmar que incurrió en doble militancia, debido a que en las elecciones de octubre de 2023 apoyó la candidatura de Jesús David Vizcaíno al Concejo, quien se lanzó por el partido Nuevo Liberalismo.

Romero obtuvo el aval de la Alianza Verde, que contaba con lista de candidatos al Concejo, por lo que no podía apoyar otras campañas fuera del partido que lo respaldaba.

¿Quién es Juan Sebastián Mendoza?

El nuevo alcalde de Ponedera, Juan Sebastián Mendoza, es conocido como Juanse. Es abogado egresado de la Universidad Libre de Barranquilla, sobrino de Aristarco Romero, quien le dio su apoyo en elecciones atípicas en el municipio.

Además de prometer la continuidad en la administración, Mendoza aseguró que su alcaldía será de puertas abiertas a la ciudadanía. “El desarrollo pasa por respaldar al pequeño comerciante, al campesino y al emprendedor, generando empleo con proyectos reales”, indicó en entrevista con El Heraldo.