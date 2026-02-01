Identificaron a víctimas de masacre en Riohacha, La Guajira

Los delincuentes se movilizaban en dos motocicletas.

Las autoridades confirmaron las identidades de las tres víctimas de la masacre que este fin de semana se registró en el asentamiento irregular Los Cerezos, en zona rural de Riohacha, La Guajira, donde sujetos armados llegaron y dispararon indiscriminadamente contra quienes estaban en el lugar.

Los testigos señalaron a las autoridades que cuatro sujetos, que se movilizaban en dos motocicletas, llegaron al lugar en el que estaban congregadas varias personas bajo un árbol y les dispararon en varias oportunidades.

Ante lo ocurrido, Yhoandry José Vargas Álvarez, de 18 años, quien resultó herido, fue trasladado a un centro asistencial donde narró el ataque, por lo que la Policía de La Guajira se dirigió al lugar del ataque.

A la clínica Renacer llegó un adolescente de 16 años, quien murió poco después de ingresar, y a la clínica Anashiwaya fue trasladado Luis José Vega Barrios, de 27 años, quien tenía varios impactos y llegó sin signos vitales.

La tercera víctima fue un joven venezolano de 15 años, a quien encontraron muerto en el lugar donde se registró el ataque violento.

Por el momento, las autoridades no manejan ninguna hipótesis alrededor del crimen. De acuerdo con Indepaz, esta es la masacre número 12 que se registra en lo que va de este año en el país, así como resaltó que en la zona tienen injerencia el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

“Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de Riohacha con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, agregó la organización.